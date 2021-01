Comodoro es la ciudad con mayor vacunación en Chubut

El proceso de vacunación contra el coronavirus continúa en todo el país. En el caso de Chubut, Comodoro es la ciudad que lidera la cantidad de dosis aplicadas.

Según el reporte de la Cámara de Vacunas del Área Programática Sur del Ministerio de Salud, en esta ciudad se han aplicado mil dosis al día de hoy. “Es un gran trabajo arduo. Estamos de las 8 hasta las 20 con turnos programados porque es una vacuna muy termolábil y una vez sacada del freezer tiene 30 minutos para poder ser aplicada”, explicó la jefa del área, Daniela Cocha.

En diálogo con El Patagónico, destacó: “somos la ciudad que más hemos vacunado y aparte a los que más nos han entregado vacunas. Es un trabajo que implica reacondicionar los espacios cada determinadas horas y se hacen relevos de seis horas para que las vacunadoras no estén tan agotadas durante el proceso. Además, hay una persona que está dando los turnos, otra persona hace un trash, y otra que vacuna. Después las personas se tienen que quedar unos 30 minutos para evaluar que no tenga ninguna complicación. Es decir que el proceso de vacunación completo tarda una hora por cada paciente”.

En el Area Programática Sur también se ha vacunado a personal está en la primera línea de Sarmiento y Río Mayo. Pero para agilizar el proceso, se decidió enviar 50 dosis de vacunas COVID-19.

SEGUNDA DOSIS

Cocha explicó que el martes llegaron 50 dosis lo que permitió comenzar con la colocación de la segunda dosis de la dosis entregada en diciembre. “Hoy se habilito un segundo consultorio para entregar esta segunda dosis y además sigue funcionando el Hospital Regional para seguir con la primera dosis. Hay que recordar que se tiene que colocar la primera y después esperar 21 días para colocarse la segunda dosis. Se le da un turno programado para colocarse la segunda dosis. De esa manera ya tendrían el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19”, describió.

Otra de las novedades fue comenzar con la vacunación de profesionales de la Salud que son mayores de 60 años que están trabajando.

EFECTOS ADVERSOS Y RESPONSABILIDAD

La encargada de la Cámara de Vacunas del Área Programática Sur manifestó que en los primeros días se registraron algunos inconvenientes en las personas pero que estaba más relacionado con la ansiedad de recibir la vacuna. “Fueron muy pocos en Comodoro pero después ya no hemos tenido ningún inconveniente. Esperaron sus 20 o 30 minutos en el hall y se han podido retirar normalmente a su casas”, afirmó.

En este sentido, Cocha subrayó que se trata de atender a las personas cada media hora y como se necesitan tener 5 personas para poder sacar la vacuna del freezer, pidió responsabilidad a la comunidad. “Damos turnos pero tenemos que garantizar a tener cinco pacientes para poder sacar un frasco con la vacuna porque no podemos dejar pasar 30 minutos desde que lo sacamos. Tenemos un promedio de 60 o 80 personas por día para lo que es la vacunación”, determinó.

“Hemos tenido una muy buena respuesta del personal de la Salud para vacunarse. Es importante que estén las 5 personas para no perder las dosis. Esa persona que no vino o que ni siquiera avisó tenemos que buscar a alguien que dijo que iba a estar atento a llamar. La primera semana fue como muy desordenado porque muchos no nos avisaban que no iban a venir, o llegaban tarde y fue muy complicado y estresante porque retrasaba al que había llegado puntual. Ahora está más aceitado se les explica que si o si tiene que llamar con anterioridad y estar unos minutos antes para que podamos hacer las cosas a horario”, aseveró Cocha y agregó que el lunes continuará la aplicación de la segunda dosis del componente de la Sputnik V.