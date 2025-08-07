En un partidazo le ganó 4-3 a Tucumán y este viernes definirá el título del torneo que se juega en Rosario.

Comodoro está en una nueva final del Argentino A de futsal

En lo que fue una tremenda semifinal, Comodoro Rivadavia derrotó este jueves 4-3 a Tucumán y se clasificó para jugar la final del Torneo Argentino A de Selecciones de fútbol de salón.

El partido, que se jugó en el Estadio Cubierto Claudio Newell de Rosario, se disfrutó a través del canal de YouTube de la Confederación Argentina (CAFS).

Los goles de equipo, que conduce Pablo Cárcamo, fueron obra de Sebastián Carballo, Matías Carrizo, Gabriel Dodds y Jeremías Asencio.

Los tantos de los tucumanos fueron anotados por Franco Ferroni, Esteban Córdoba y Rodrigo Sánchez.

De esa manera, el elenco chubutense buscará este viernes revalidar la corona lograda en la anterior edición -jugada en Comodoro Rivadavia- con el ganador de Rosario y Mendoza, quienes se enfrentaban a continuación.