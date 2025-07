Comodoro: los números del derrumbe en la construcción

El Observatorio de Economía RRNN de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco advirtió sobre una marcada caída en la construcción en Comodoro Rivadavia, tanto en obra pública como privada, con indicadores que muestran una baja interanual del 64% en los permisos otorgados y una retracción del 32,4% en el promedio interanual acumulado, indicó Diario Jornada.

“En Comodoro Rivadavia es tremendo el tema de la baja que hubo”, sostuvo César Herrera, referente del Observatorio, quien explicó que la medición acumulada se realiza “tomando los últimos doce meses de metros cuadrados permisionados y comparándolos con los doce meses anteriores”, lo que permite suavizar los picos estacionales, pero no oculta la tendencia negativa.

Herrera detalló que la ciudad sufre “una baja muy importante del lado de la inversión y del lado más importante de la inversión, que es la construcción pública y privada”.

Entre los factores que explican esta caída mencionó la “falta de obras de la provincia como por parte del municipio que tengan que ver con la vivienda, además de la ausencia total de obra pública de Nación”.

Más allá de la parálisis en los proyectos de infraestructura, el economista destacó la desconfianza de la población como un factor determinante. “Juega mucho el tema de la expectativa. Decir ‘me voy a quedar sin trabajo; entonces ¿para qué voy a empezar a construir? Mejor guardo el dinero’. Esa baja va a ser persistente y nos va a ir peor”, alertó.

Reconoció que, en contraste, otras ciudades de Chubut mostraron un importante repunte. “Trelew con 1.400%, Rawson con un incremento del 111%. Hay un componente de redistribución del ingreso; se toma impuestos de distintos lugares y se los vuelca otra vez en los lugares de cercanía, como sería Rawson”, afirmó Herrera.

Sobre la evolución histórica de los permisos de construcción, el análisis muestra que desde principios de 2022 la tendencia en Comodoro ha sido descendente, con un breve repunte en 2023. “Cuando uno observa la serie desde 2021, se nota que la curva se quiebra en 2022. A eso se suma la caída de la actividad petrolera, especialmente en la zona norte de Santa Cruz, que impacta indirectamente sobre Comodoro”, agregó Herrera.

Pese al deterioro, el analista económico se mostró prudente sobre la magnitud de la crisis. “Estamos demasiado pesimistas y se ve que hay una crisis, pero no de la profundidad de otras que hemos vivido. No es como el 2001, ni como cuando se transformó YPF en sociedad anónima. Es una crisis que está, pero no es tan profunda”.

Finalmente, señaló que el consumo de energía también es un dato a tener en cuenta para leer la actividad económica. “En junio de este año hubo un aumento de 5,9% respecto al mismo mes del año pasado en Comodoro”, sostuvo.

La situación no solo afecta a la construcción. El Observatorio también detectó señales dispares en el consumo de energía, otro indicador clave de la actividad económica. “En junio, Comodoro mostró un leve incremento del 5,9% en la demanda energética respecto al mismo mes del año pasado”, finalizó.