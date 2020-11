Comodoro marchará en contra del abuso sexual infantil

La agrupación Mujeres Activistas del Sur que contiene y acompaña a víctimas de abuso sexual y violencia de género y los Pañuelos Amarillos que buscan visibilizar las denuncias de abuso sexual infantil, realizarán el próximo 19 de noviembre, una marcha contra el abuso sexual infantil y en pedido de la apertura de investigación formal de las causas que hay en Comodoro Rivadavia.

Según detallaron a El Patagónico desde Mujeres Activistas del Sur “hay muchos casos de abuso sexual infantil, según estadísticas nacionales, el 80 por ciento de los casos no se denuncian, o porque no le creen o porque los niños no saben cómo poner en palabras lo que les pasa, más aún cuando son familiares y ellos confían en ellos, es una situación grabe y que no se visibiliza. Son situaciones que están muy ocultas y la mayoría de las personas les incomoda”.

La convocatoria del próximo 19 de noviembre será en la plaza de la Escuela 83 a las 16:00, quienes asistan pueden llevar un pañuelo amarillo (símbolo contra el abuso sexual infantil) y quiénes no tengan podrán recibir uno en el punto de encuentro.