Comodoro tendrá una jornada ventosa hoy miércoles

El Servicio Meteorológico anticipa para este miércoles 3 de junio una jornada marcada por el viento intenso en Comodoro Rivadavia, con probabilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas del día y una mejora gradual de las condiciones hacia la tarde.

Durante la mañana se espera una temperatura de 10°C, con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. Además, soplarán vientos del oeste entre 42 y 50 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

Por la tarde las condiciones mejorarán con cielo ligeramente nublado y una temperatura máxima que llegará a los 16°C. Sin embargo, continuará el viento del oeste con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Hacia la noche el cielo permanecerá algo nublado, con una temperatura cercana a los 11°C. El viento rotará al sudoeste y disminuirá su intensidad, ubicándose entre 23 y 31 km/h.