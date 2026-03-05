Comodoro vivirá un fin de semana con actividades culturales por el Día de la Mujer

El Municipio propone dos jornadas para conmemorar el 8M con propuestas que ponen en valor la creatividad, el trabajo autogestivo y la identidad local, fortaleciendo los espacios de encuentro y participación comunitaria. El encuentro será en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de una grilla artística diversa que incluye danza y música este 7 y 8 de marzo en el Centro Cultural, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Se realizará la Feria Karkén “Estamos Creando” —declarada de Interés Municipal—, propuesta que se enriquecerá con la presentación oficial de la Orquesta de Tango Municipal y el desarrollo de un Safari Fotográfico con inscripción previa, poniendo en valor el potencial artístico y productivo de mujeres y hacedores locales.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó las actividades de esta semana al indicar que “queremos que este 8 de marzo sea una verdadera celebración del hacer. Por eso, unimos la fuerza emprendedora de la Feria Karkén con la excelencia de nuestra Orquesta de Tango y la mirada creativa del Safari Fotográfico. Es una muestra clara de una gestión que apuesta a la diversidad de expresiones y al fortalecimiento de nuestra identidad en cada rincón de la ciudad”.

En relación a la Feria Karkén, la funcionaria subrayó que “esta propuesta se consolida, año tras año, como el espacio para exhibir todo el potencial productivo y creativo de las mujeres de Comodoro Rivadavia, poniendo en valor el trabajo autogestivo y la identidad local. Es una política pública que reconoce y potencia el rol de la mujer en nuestra economía local. Al ser una actividad declarada de Interés Municipal, reafirmamos el compromiso de este Estado con nuestras hacedoras, brindándoles un escenario de primer nivel para que toda la comunidad conozca su talento y su esfuerzo diario”, ponderó.

Asimismo, Peralta invitó a las familias a acompañar ambas jornadas. “Queremos que los vecinos acompañen en este 8M celebrando lo que somos capaces de crear. Tendremos una grilla artística diversa que incluye danza, música y la presentación especial de nuestra Orquesta de Tango Municipal en el auditorio, siempre con entrada libre y gratuita”, afirmó.

Cronograma de actividades

Sábado

17 horas: Ballet Jazz de la Costa

18 horas: Ale Tiscornia

Domingo

16 horas: Sarah Kennedy (Danza Tap),

17 horas: Grupo de K-Pop del Taller de Olivia

18 horas: Orquesta de Tango Municipal

19 horas: Grupo de Danza Contemporánea “Energías Danzantes”.

Safari Fotográfico 8M: “Cuando la fotografía nace desde nosotras”

En este marco, la Secretaría de Cultura impulsó un espacio de creación y mirada colectiva destinado a fotógrafas de la ciudad, tanto aficionadas como profesionales, con el objetivo de fortalecer ámbitos donde las mujeres dialoguen con el territorio patagónico a través del lenguaje visual.

La actividad gratuita propone la construcción de retratos simbólicos que vinculen cuerpo, mujer y territorio. Según detalló Peralta, “el Safari Fotográfico contempla dos instancias: una primera etapa de recorrido y práctica en entornos naturales como Astra, y una segunda instancia el 21 de marzo, que incluirá la foto-proyección y la construcción de un relato colectivo, culminando en una exposición abierta a la comunidad”.

Finalmente, resaltó la respuesta sostenida de la comunidad. “Esta es la tercera edición y la convocatoria se completa en muy poco tiempo, lo que demuestra que en Comodoro Rivadavia la curiosidad por la creación artística y el lenguaje visual continúa en crecimiento”, manifestó.