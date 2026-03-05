Sarao Canciones Ilustradas llega a Ma' Qué Teatro con música y caricatura en vivo

La propuesta artística que combina canciones, dibujo en tiempo real y relatos sobre el amor y el desencuentro se presentará este viernes 6 de marzo a las 21.

Sarao Canciones Ilustradas propone una experiencia escénica donde distintos lenguajes artísticos se entrelazan en tiempo real. Música e ilustración dialogan sobre el escenario para construir un recorrido sensible por historias de amor, desamor, encuentros y desencuentros.

La caricaturista Liliana Ostrovsky desarrolla dibujos en vivo que se transforman a medida que avanza el espectáculo, mientras la música acompaña cada escena. La propuesta musical está sostenida por César Fabián Fredini en guitarra y voz —con una impronta vinculada al folklore y al tango— y por la pianista y cantante Camila Vaccaro, cuya interpretación aporta una atmósfera íntima y envolvente al espectáculo.

Lejos de un recital tradicional o de una simple muestra visual, la propuesta se basa en la interacción entre disciplinas: canciones que se convierten en imágenes y dibujos que dialogan con la música en tiempo real. En ese cruce de lenguajes, el trazo de Ostrovsky no se limita a ilustrar lo que ocurre en escena, sino que funciona como otra forma de interpretación artística.

El espectáculo se presentará este viernes 6 de marzo a las 21 en Ma’ Qué Teatro. La invitación está abierta tanto para asistir en compañía como en solitario, en una noche pensada para disfrutar de una propuesta artística cercana y creativa.

El proyecto tuvo su presentación inicial en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia y luego recorrió distintos espacios culturales de la región, entre ellos el Cine Teatro Astra, el Museo Nacional del Petróleo, Actitud Pandora, Espacio Collage y centros culturales de Sarmiento y Rada Tilly.

Las reservas pueden realizarse por WhatsApp al 2974359112 o a través de las redes sociales del espectáculo.