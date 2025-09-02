Comodoro volverá a ser sede del 5º Tour de Liga de Vóleibol Argentino

La Asociación de Clubes Liga de Vóleibol Argentino (ACLAV) confirmó este martes las fechas y sedes de una nueva temporada del torneo oficial de la LVA RUS 2025-2026, y que tendrá una vez más compitiendo a Waiwen Vóley Club.
En ese contexto, Comodoro Rivadavia será sede del 5º Tour, que e jugará del 29 de enero al 1 de febrero, destacando que en su anterior edición, los partidos se desarrollaron en el estadio Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, algo que volverá a repetirse.
La competencia la protagonizarán 10 equipos, que disputarán la Fase Regular en 6 Tours recorriendo distintas ciudades del país, llevando el mejor vóleibol argentino a cada rincón.
Al igual que en las temporadas anteriores, los 8 mejores clasificados de esta fase pasarán a Cuartos de Final, para luego, en duelos directos, acceder a Semifinales y los ganadores disputar la gran Final.
Las fechas y sus respectivas sedes son las que a continuación se detallan:
1º Tour en Monteros Vóley (Tucumán) del 6-11 al 9-11.
2º Tour en Tucumán de Gimnasia (Tucumán) del 20-11 al 23-11.
3º Tour en UPCN San Juan Vóley Club (San Juan) del 4-12 al 7-12.
4º Tour en Boca Juniors de AMBA del 15-01 al 18-01.
5º Tour en Waiwen Vóley Club en Comodoro Rivadavia del 29-01 al 01-02.
6º Tour en River Plate en CABA del 12-2 al 15-02.
Cabe destacar que todos los partidos serán transmitidos por la señal de Fox Sports, como así también se podrán ver a través del canal de YouTube de la ACLAV.