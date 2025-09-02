Como sucedió a principios de este año, el Tour se desarrollará del 29 de enero de 2026 al 1 de febrero con el local Waiwen Vóley Club participando por segunda vez.

Comodoro volverá a ser sede del 5º Tour de Liga de Vóleibol Argentino

La Asociación de Clubes Liga de Vóleibol Argentino (ACLAV) confirmó este martes las fechas y sedes de una nueva temporada del torneo oficial de la LVA RUS 2025-2026, y que tendrá una vez más compitiendo a Waiwen Vóley Club.

En ese contexto, Comodoro Rivadavia será sede del 5º Tour, que e jugará del 29 de enero al 1 de febrero, destacando que en su anterior edición, los partidos se desarrollaron en el estadio Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, algo que volverá a repetirse.

La competencia la protagonizarán 10 equipos, que disputarán la Fase Regular en 6 Tours recorriendo distintas ciudades del país, llevando el mejor vóleibol argentino a cada rincón.

Al igual que en las temporadas anteriores, los 8 mejores clasificados de esta fase pasarán a Cuartos de Final, para luego, en duelos directos, acceder a Semifinales y los ganadores disputar la gran Final.

Las fechas y sus respectivas sedes son las que a continuación se detallan:

1º Tour en Monteros Vóley (Tucumán) del 6-11 al 9-11.

2º Tour en Tucumán de Gimnasia (Tucumán) del 20-11 al 23-11.

3º Tour en UPCN San Juan Vóley Club (San Juan) del 4-12 al 7-12.

4º Tour en Boca Juniors de AMBA del 15-01 al 18-01.

5º Tour en Waiwen Vóley Club en Comodoro Rivadavia del 29-01 al 01-02.

6º Tour en River Plate en CABA del 12-2 al 15-02.

Cabe destacar que todos los partidos serán transmitidos por la señal de Fox Sports, como así también se podrán ver a través del canal de YouTube de la ACLAV.