Será este miércoles desde las 11 en el Estadio Municipal. Jugarán en Sub 13, luego en Sub 15 y para terminar lo harán en Sub 17.

La CAI recibe al Deportivo Madryn por el Torneo Divisiones Juveniles

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia recibirá este miércoles al Deportivo Madryn, por la 12ª fecha de la etapa clasificatoria -Zona 7- del Torneo de Divisiones Juveniles, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

La acción se desarrollará desde las 11 en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, horario en que dará comienzo el partido de la categoría Sub 13.

A continuación, desde las 13, se jugará el partido de Sub 15, mientras que la programación se cerrará a partir de las 15 con duelo de los planteles Sub 17.

La entidad “azzurra” informa que a partir de las 10 se pondrán en venta las entradas por un valor de 6 mil pesos, con acceso a platea.

Cabe destacar que restan tres fechas para la finalización de la fase clasificatoria, destacando que avanzarán los dos primeros a la próxima instancia.

Las tablas de posiciones se encuentran de la siguiente manera:

Sub 13: 1) CAI (Comodoro Rivadavia) 27 puntos, 2) Juan José Moreno (Puerto Madryn) 21, 3) Huracán (Trelew) 18, 4) Sol de Mayo (Viedma) 10, 5) Germinal (Rawson) 10, 6) Deportivo Madryn (P. Madryn) 6, 7) Guillermo Brown (P. Madryn) 2.

Sub 15: 1) CAI 25 puntos, 2) J.J. Moreno 18, 3) Huracán 16, 4) Sol de Mayo 15, 5) Deportivo Madryn 10, 6) Guillermo Brown 5 y 7) Germinal 2.

Sub 17: 1) J.J. Moreno 20 puntos, 2) Huracán 19, 3) CAI 18, 4) Deportivo Madryn 10, 5) Guillermo Brown 9, 6) Sol de Mayo 9 y 7) Germinal 4.