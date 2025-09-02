Se miden este miércoles desde las 21:30 en Rada Tilly por el segundo juego de la final del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama masculina.

Náutico busca el título y Gimnasia quiere forzar un tercer encuentro

Náutico Rada Tilly recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima por el segundo juego de los playoffs de la final del torneo Apertura 2025 de básquet de Primera división, de la rama masculina.

El partido, que se jugará en cancha del “Aurinegro”, dará comienzo a las 21:30, y será controlado por los árbitros Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza. Juan Carlos Pérez oficiará como comisionado técnico.

La serie favorece a Náutico que se impuso en el Socios Fundadores por 64-53, en un partido donde sus jugadores se repartieron bien el goleo.

En ese contexto, se destacaron Tomás Musotto (18 puntos, 10 rebotes, 2 recuperos, una pérdida y una tapa), Sebastián Perujo (11 tantos, 7 rebotes, 2 pérdidas y 3 recuperos), Juan Ignacio Gallina (10 unidades y 2 pérdidas) y Diego Romero (5 puntos, 2 asistencias y 17 rebotes).

En el “Verde”, mientras tanto, el mejor fue Natalio Santacroce, goleador del juego con 20 puntos, 7 rebotes y una tapa, con 4 pérdidas de balón.

Luego lo escoltó el pivote Ciro Melo (13 tantos, 8 rebotes y una tapa), mientras que Valentino Ayala marcó 11 unidades, con 6 rebotes, 4 asistencias, una tapa y 3 pérdidas.

Si Náutico vuelve a ganar, entonces será el “Aurinegro” que se consagre campeón del Apertura, mientras que si Gimnasia vence, al día siguiente habrá tercer partido en el Socios Fundadores.

Por otra parte, este miércoles desde las 20, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, se jugará un partido del Final Four -semifinales- de las categorías formativas.

En este caso se enfrentarán los planteles masculinos U11 de La Fede Deportiva “Bordó” y Náutico “Amarillo”. Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez serán los árbitros del partido.

……………….

Programa

MIERCOLES 3

En Comisión de Actividades Infantiles-Final Four-Semifinal

20:00 U-11: La Fede Deportiva “Bordó” vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

En Náutico Rada Tilly – Playoff / Juego 2

21:30 Primera Masculino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza. CT: Juan Carlos Pérez.

De ser necesario el 3º juego de la serie de Playoff

Jueves 4 – 21:30 Horas (Socios Fundadores)

JUEVES 4

En el gimnasio “Diego Simón” - Final Four

20:00 U-13 Femenino: 3º Puesto (Perdedor 2º vs 3º) vs (Perdedor 1º vsº 4º).

21:30 U-13 Femenino: 1º Puesto (Ganador 1º vs 4º) vs (Ganador 2º vsº 3º).

En Comisión de Actividades Infantiles-Final Four-Semifinal

20:00 U-11: CAI vs Gimnasia y Esgrima “Blanco”.

En el Socios Fundadores-Playoff / Juego 3 (a confirmar por definición del 2º Juego).

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.

VIERNES 5

En Náutico Rada Tilly – Fase Regular / 7

21:30 U-21: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB

En el “Cemento Comodoro Km 8” - Fase Regular / 7 (a confirmar por definición de playoff.

21:30 U-21: Petroquímica vs Club Gimnasia y Esgrima.