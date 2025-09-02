La competencia se desarrollará en Comodoro Rivadavia del 22 al 26 de este mes.

Se viene la segunda edición de los C.A.PA.PRO.V de clubes

Del 22 al 26 de septiembre, se desarrollará en Comodoro Rivadavia la segunda edición de los Campeonatos Argentinos Patagónicos Promocionales de Vóleibol (C.A.PA.PRO.V) de clubes.

La organización estará a cargo de la Federación Chubutense de Vóley (Fe.Chu.Vol) y tendrá el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Los partidos se disputarán en el Gimnasio municipal Nº4 y el Club Ingeniero Huergo, en ambas ramas de las categorías Sub 12 y Sub 14, y serán parte de la competencia diferentes equipos de la Patagonia.

Los C.A.PA.PRO.V. de clubes, comenzarán el lunes 22, extendiéndose hasta el viernes 26 de septiembre y apunta a intensificar la competencia en las categorías de base.

Será la segunda edición de la competencia, que tiene como sede, nuevamente, a Comodoro Rivadavia. Algo que ya había sucedido en el año 2024.

En las últimas horas, confirmaban su participación La Escuela Madrynense de Vóley, equipos de San Julián, y este jueves se cerraba la inscripción.

EQUIPOS PARTICIPANTES

Sub 12

Femenino: Municipal Palazzo, Amigos Laprida, Domingo Savio, Martín Rivadavia, San Lorenzo (Puerto Deseado), Waiwen Vóley, La Casa del Deporte (Tierra del Fuego), San Martín (Tierra del Fuego).

Masculino: Municipal Trevelin.

Sub 14

Femenino: Municipal Ciudadela, Gimnasio Municipal 4, Estrella Vóley (Río Grande), Tierra del Fuego, Laprida, Boxing Club (Río Gallegos), Domingo Savio, Martín Rivadavia, Waiwen Vóley, San Lorenzo (Puerto Deseado), Club Ingeniero Huergo, Municipal Trevelin.

Masculino: Waiwen Vóley, Municipal de Trevelin.