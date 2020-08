Comunicación tiene sus primeros dos graduados en la virtualidad

El viernes no fue un día más en la vida académica de Juan Cruz Baeza y Ariadna Mansilla. Esa tarde rindieron examen en la última materia que les restaba aprobar para obtener el título de técnicos en Periodismo dentro de la carrera Licenciatura en Comunicación Social, que se dicta en la sede Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La evaluación se realizó después de que el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales aprobara el sistema de exámenes en forma virtual, priorizando para el primer turno a aquellos alumnos que estén próximos a graduarse. Esta modalidad de exámenes finales virtuales se extenderá mientras se mantenga la emergencia sanitaria por el coronavirus, que impide la actividad académica presencial.

De ese modo, Juan Cruz y Ariadna lograron la habilitación para rendir en el turno de agosto el examen final de la cátedra Comunicación Audiovisual II. Era la última materia que les quedaba por aprobar para graduarse como técnicos, un título intermedio que otorga la cursada de los tres primeros años de cinco que conforman el plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social.

Para rendir ese examen, los estudiantes prepararon el cortometraje “Territorio Arrasado” que presentaron ante un tribunal de evaluación integrado por los docentes Miguel Becerra y Mónica Baeza.

La aprobación de esa instancia les permitió a ambos convertirse en los primeros graduados de la Tecnicatura en Periodismo, en el contexto de la virtualidad. Además, Ariadna Mansilla se graduó como técnica en Comunicación de las Organizaciones, la otra orientación –o especialización- en la que la Licenciatura en Comunicación Social expide un título intermedio.

“Nosotros estamos trabajando de manera virtual desde el primer cuatrimestre y ya es como que nos amigamos con el sistema para dar clases. Esto lleva todo un proceso, el examen se graba más allá de las cuestiones administrativas”, explicó Miguel Becerra, responsable de la cátedra Comunicación Audiovisual II.

En diálogo con El Patagónico, el docente resaltó: “de la carrera de Comunicación Social fuimos la primera cátedra que nos tocó tomar un examen final virtual. Pero ya habían tomado exámenes en otras carreras. Por suerte no tuvimos ningún problema con la conectividad. Se pudo escuchar bien y ver todo perfecto”, valoró.

LA CONDICION DE LA CONECTIVIDAD

La calidad de la conexión a internet en Chubut presenta disparidades entre diferentes regiones geográficas e incluso dentro de un mismo entorno urbano. Según datos oficiales, solo el 50% de la provincia tiene acceso a internet, lo que deja a centenares de estudiantes, especialmente en localidades más pequeñas, lejos de acceder a una educación pública en la virtualidad.

Por esa razón, Miguel Becerra y Mónica Baeza tomaron el viernes todos los recaudos necesarios para que los estudiantes pudieran rendir su examen final sin contratiempos. “Esto de la virtualidad tiene eso de que no hay buena conectividad. Por ahí se dificulta bastante, por eso nosotros tomamos todos los recaudos previos. Como es Comunicación Audiovisual, los estudiantes tenían que hacer un cortometraje, que ya lo venían elaborando desde hace tiempo y lo terminaron de editar. Lo subieron a YouTube y ahora se puede ver en el canal de Comunicación y Comunidad de la cátedra. Hicimos toda la evaluación previa y el examen consistió más que nada en un coloquio sobre la fundamentación de la realización del corto”, explicó.

A la vez, el responsable de cátedra de Comunicación Audiovisual II reflexionó sobre el acceso a internet en materia educativa. “La conectividad condiciona mucho todo lo que son las clases. El que no tiene internet no puede rendir. Eso te marca una desigualdad a la hora de acceder a una educación pública porque no todos los estudiantes tienen acceso a internet. Eso me parece que no es justo”, consideró.