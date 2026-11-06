Comunicado de la Selección paraguaya: "Nosotros también somos víctimas"

El mensaje lo difundió el capitán Gustavo Gómez. “Nos duele ver a miles de familias atravesando angustia. Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay sueños y hay toda una vida de esfuerzo que merece respeto”, dijeron los jugadores.

Los futbolistas de la Selección de Paraguay se pronunciaron públicamente por la crisis de Ueno bank, cuya intervención impactó en el patrimonio de numerosos deportistas y familias del país. El mensaje fue difundido por el capitán Gustavo Gómez en sus redes sociales y lleva la firma de los integrantes del combinado nacional.

La caída de la principal entidad bancaria y financiera privada del país impacta directamente en el fútbol paraguayo. Ueno Bank era el sponsor principal de Cerro Porteño y Olimpia, los dos principales equipos que en la noche del miércoles cubrieron con una cinta el logo de la empresa en los partidos que jugaron.

Además, auspiciaba al estadio Defensores del Chaco, el más importante de Paraguay, y aportaba a la Asociación y a las Selecciones nacionales. La Asociación retiró la carteleria de Ueno de la publicidad estática interior y exterior del estadio y se estima que sin los fondos del banco caído (12 millones de dólares anuales), le será muy complicado pagarle su contrato a Gustavo Alfaro, el técnico de la Selección mayor que habia renovado su acuerdo hasta la Copa del Mundo de 2030.

Los jugadores reconocieron que también fueron perjudicados por la situación, pero pusieron el foco en las personas que depositaron allí los ahorros de toda su vida y que ahora atraviesan un escenario de incertidumbre. “Somos jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol, pero sobre todo, somos paraguayos. Hijos de esta tierra que amamos”, comienza el texto.

Luego, expresaron su preocupación por las consecuencias sociales del conflicto: “Nos duele ver a miles de familias atravesando angustia. Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay sueños y hay toda una vida de esfuerzo que merece respeto”.

En otro tramo, los futbolistas confirmaron que también forman parte de los afectados: “Nosotros también fuimos víctimas”. Sin embargo, insistieron en que la prioridad debe estar puesta en quienes se encuentran en una situación económica más vulnerable. “Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora. Aquellos que tenían los ahorros de toda su vida invertidos ahí. Ellos son quienes más apoyo necesitan”, remarcaron.

Los integrantes de la Albirroja reclamaron que las autoridades intervengan para esclarecer lo sucedido y dar respuestas a los damnificados. “No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente. Exigimos con firmeza que el Gobierno y la justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción”, sostuvieron.

En paralelo, Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), encabezada por Rogelio Delgado, comenzó un relevamiento para establecer cuántos jugadores del campeonato local quedaron comprometidos por la situación. Entre los clubes cuyos jugadores cobraban sus sueldos a través del banco ahora fundido figuran Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Sportivo Luqueño y Rubio Ñu.