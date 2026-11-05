Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay

Tras el escándalo de Ueno Bank, su propio partido había dado el visto bueno para un juicio político.

‌El presidente paraguayo, Santiago Peña, ‌renunció este ‌jueves en medio de una tormenta política y financiera en el país por el colapso de un banco, poco después de que el Congreso ‌comenzara a debatir un juicio político en su contra y tras perder el apoyo de su partido.

Peña anunció que dejaba la presidencia tras la intervención el martes de una entidad financiera digital con la que mantuvo vínculos, que administraba 850 ‌millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

El ‌vicepresidente Pedro Alliana debe asumir el cargo en su reemplazo para completar el mandato hasta 2028.

La Cámara de Diputados de Paraguay había iniciado este jueves una ‌sesión de alto voltaje para debatir un juicio político por mal desempeño a Peña, tras el escándalo de Ueno Bank, cuya intervención por parte del Banco Central dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas y desató protestas en Asunción.

El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, antiguo padrino político de Peña, anunció que acompañaba el juicio político, lo cual dejaba al mandatario en una posición de extrema debilidad. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, aseguró en un comunicado difundido en X.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada del Partido Colorado en la Cámara Alta, había reclamado la renuncia del presidente Santiago Peña y advirtió que, si no se producía, acompañará el inicio de un juicio político. “Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados”, afirmó el legislador, en un nuevo gesto que profundizó el aislamiento parlamentario del mandatario dentro de su propio partido. “El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes”, agregó.