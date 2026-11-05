El hombre navegaba hacia Samoa Americana cuando perdió contacto con tierra. Una baliza de emergencia permitió localizarlo a 740 kilómetros de California.

Un marinero de 86 años y su perro sobrevivieron dos meses a la deriva en el Pacífico

Un marinero de 86 años y su perro fueron rescatados en el océano Pacífico después de permanecer más de dos meses a la deriva a bordo de un velero. El operativo se desarrolló a unos 740 kilómetros de California, Estados Unidos, luego de que una baliza de emergencia permitiera localizar la embarcación.

El hombre, cuya identidad no fue difundida por las autoridades, había partido desde Astoria, Oregón, con destino a Pago Pago, capital de Samoa Americana, en una travesía de aproximadamente 8.000 kilómetros a bordo de su velero Willow Wind. El último contacto conocido con el navegante se había registrado el 20 de agosto.

La situación salió a la luz el 24 de octubre, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos recibió un aviso sobre la ausencia del velero en su destino. Hasta ese momento, no había información precisa sobre la ubicación del marinero ni comunicaciones recientes que permitieran establecer dónde podía encontrarse.

La señal que permitió encontrar el velero en medio del Pacífico

Desde ese día, los equipos de rescate intentaron reconstruir el recorrido del velero, pero no contaban con coordenadas que facilitaran el rastreo.

El 27 de octubre, el Centro de Coordinación de Rescate de Alameda, California, detectó una señal de emergencia de la baliza de posición indicadora de radio de emergencia (EPIRB) registrada a nombre del Willow Wind. El dispositivo permitió establecer una zona de búsqueda y poner en marcha el operativo.

Esa misma noche, una tripulación de la Estación Aérea Sacramento, que se desplazaba en un avión C-27 Spartan, consiguió divisar el velero. A partir de ese momento, la Guardia Costera sumó recursos al procedimiento: desplegó un avión HC-130 Hércules, ordenó el desplazamiento del guardacostas Robert Ward (WPC 1130) y pidió colaboración a los barcos comerciales que navegaban por la zona.

El operativo de rescate duró 14 horas

El primer buque que logró llegar hasta el lugar fue el Grand Orion, un carguero comercial que apareció alrededor de las 3.20 de la madrugada del miércoles 28 de octubre. Sin embargo, las condiciones meteorológicas complicaron las maniobras.

Finalmente, a las 17.36, el marinero y su perro pudieron abandonar el Willow Wind y subir al barco mercante. La embarcación en la que habían pasado las últimas semanas quedó en el océano, con las velas dañadas y sin posibilidad de continuar la navegación.

Una vez en tierra, el hombre fue llevado al Hospital Scripps Mercy para una evaluación médica. Según el parte difundido por las autoridades, presentaba un cuadro de debilidad y dificultades para caminar, aunque no tenía lesiones de gravedad.

El perro también fue evacuado junto a su dueño y trasladado a California. Sin embargo, la Guardia Costera no brindó precisiones sobre su estado de salud ni sobre las condiciones en las que llegó después de permanecer tanto tiempo en el mar.