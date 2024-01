Con qué jugador de la Scaloneta habría estado Julieta Poggio

En medio de los rumores de romance con Fran Stoessel y Marcos Ginocchio, la ex Gran Hermano podría tener un romance con un campeón del mundo.

En medio de la vorágine de rumores y especulaciones, Julieta Poggio se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática, esta vez por un romance que fue descubierto en una fiesta privada. La noticia fue revelada por Nancy Duré en el programa Socios del Espectáculo, donde la panelista deschavó detalles íntimos de la vida amorosa de Poggio con un jugador de la Scaloneta.

El escándalo estalló cuando Duré afirmó en el programa: "La vieron a ella en un boliche, en una fiesta privada, llegar, irse y en el medio de la pista estar a los besos con Thiago Almada". Esta sorpresiva revelación dejó a todos boquiabiertos, ya que hasta el momento se desconocía cualquier vínculo romántico entre la actriz y el futbolista campeón del mundo con La Scaloneta.

El romance entre Julieta Poggio y Thiago Almada habría comenzado hace unas tres semanas, según lo detallado por Duré. La panelista, además, despejó las dudas sobre la naturaleza del vínculo al asegurar que no se trató de un simple "touch and go", sino que los amigos de Almada confirmaron que están saliendo. Esta revelación contradice las versiones previas que vinculaban a Poggio con Fran Stoessel y Marcos Ginocchio.

LOS OTROS DOS SUPUESTOS PRETENDIENTES

Cabe destacar que la actriz había intentado ocultar este nuevo romance al coquetear públicamente con Fran Stoessel y Marcos Ginocchio, según reveló Rodrigo Lussich. Sin embargo, la verdad salió a la luz gracias a la intervención de Nancy Duré, quien no dudó en compartir la información en Socios del Espectáculo.

El escándalo no solo involucra a Julieta Poggio, sino que también pone a Thiago Almada en el centro de la atención mediática. Con el telón de fondo del reciente regreso de Poggio a la televisión en Gran Hermano, donde fue favorita junto a Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, este nuevo romance agrega un capítulo a todos los rumores de la vida amorosa de la mediática.