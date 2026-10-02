Con un llamado al consenso por el futuro de la región, Othar inauguró la 12° Expo Industrial

El intendente encabezó la apertura del encuentro que se desarrollará hasta el 3 de octubre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. Con 150 expositores, más de 700 reuniones de negocios y la presencia de referentes de la industria, la ciencia y la producción, la propuesta plantea un método de trabajo basado en el diálogo, la reflexión y el consenso para construir el futuro de la región.

Este jueves se llevó a cabo la apertura formal de la 12° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica en el Predio Ferial. El acto estuvo encabezado por el intendente Othar Macharashvili y contó con la participación de funcionarios municipales, autoridades provinciales, intendentes de la región, legisladores, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, líderes sindicales, autoridades académicas y directivos de las principales empresas operadoras y pymes de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Durante la ceremonia, Macharashvili remarcó la decisión de sostener la Expo Industrial como un espacio estratégico para el encuentro y la articulación entre el sector público y privado. Al proponer un método de trabajo para afrontar el contexto actual, el jefe comunal enfatizó: “Asumimos la realidad, pero lo hacemos convocando a reflexionar sobre la construcción del futuro. Esto se hace entre todos”. En ese marco, indicó que la sociedad demanda generar ámbitos donde pensar el mañana junto a la ciencia, la industria y el comercio, y destacó la importancia de consolidar puentes de desarrollo que trasciendan las diferencias políticas y la coyuntura.

Asimismo, el intendente remarcó que la construcción del futuro requiere del esfuerzo conjunto, el consenso y la apuesta continua por la inversión, la formación técnica y la generación de empleo genuino, asegurando que “la Expo Industrial es la imagen del futuro con la fuerza del conjunto”.

Por su parte, el titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, subrayó que la muestra se articula sobre dos ejes centrales: la innovación tecnológica y la diversificación productiva. El funcionario planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema regional de innovación que permita responder a los desafíos de la economía global, y valoró el interés del sector privado con la realización de más de 700 rondas de negocios orientadas a fortalecer el entramado pyme.

En tanto, las autoridades académicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de la Universidad de Los Lagos ponderaron la sinergia entre la educación superior, el Estado y las empresas. Ambos rectores coincidieron en que la integración del conocimiento científico con las necesidades del territorio es fundamental para generar oportunidades formativas para los jóvenes e impulsar transformaciones productivas sostenibles.

La 12° Expo Industrial -declarada de interés por la Legislatura Provincial y con interés permanente del Concejo Deliberante-, reúne a más de 150 expositores, ofrece 40 actividades en auditorios con más de 50 conferencistas y mantendrá sus puertas abiertas a toda la comunidad hasta el 3 de octubre en el Predio Ferial.