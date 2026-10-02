Con una caminata por el Paseo Costero, los adultos mayores celebraron su día

Este jueves por la mañana, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante por el Paseo Costero la caminata “Día Internacional de las Personas Mayores” que se celebra cada 1 de octubre. Los participantes de los distintos Centros de Día y grupos sociorecreativos, junto a los equipos municipales, partieron desde la Oficina de Informes Turísticos y concluyeron en el playón de la Costanera.
El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, expresó su felicidad de acompañar a los adultos en su día al indicar que “encontrarnos hoy en nuestro querido y hermoso Paseo Costero, es realmente reivindicar a cada uno de ustedes y reconocerlos”.
En el mismo sentido, desde la Dirección General de Adultos Mayores remarcaron que dicha conmemoración “es con la intención de poder hacerlo con un mensaje a la comunidad, mostrando justamente que los adultos mayores son activos, protagonistas de nuestra sociedad, que siguen realizando actividades y realmente son un ejemplo”.
Bajo los lineamientos del Intendente, dicha área continúa con las políticas de fortalecimiento de las actividades de estimulación física, cognitiva y emocional, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.