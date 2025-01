C+/ CINE EN COMODORO

8 NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR

Mejor Película - Mejor Actor: Ralph Fiennes - Mejor Actriz de Reparto: Isabella Rosellini

Mejor Guión Adaptado - Mejor Montaje - Mejor Diseño de Producción

Mejor Vestuario - Mejor Banda Sonora Original

“El mecanismo que se pone en marcha al declararse la sede vacante es uno de los secretos mejor guardados de nuestra sociedad”, dice Berger. “Me intrigaba mucho descubrir qué pasaba en el interior de esas salas. No hemos podido conocer todos los detalles porque es un proceso muy hermético, pero a través de nuestras investigaciones sí hemos aclarado algunas cosas. Creo que nadie se ha acercado tanto a la verdad como nosotros”. Más de cien clérigos van llegando al Vaticano y muchos empiezan a hacer campaña desde el primer minuto. Berger recurrió a un reparto internacional de pesos pesados para interpretar a algunos de los hombres más influyentes de la Iglesia católica. La directora de casting Nina Gold trabajó codo a codo con Berger para dar con un grupo de actores internacionales y completar el Colegio Cardenalicio.

Ralph Fiennes, nominado al Óscar en dos ocasiones, interpreta al cardenal Lawrence. “Fue la primera persona en que pensé”, dice el director. “Como intérprete sabe aportar honestidad, seriedad y profundidad a sus papeles. Pero, por encima de todo, Ralph sabe transmitir la vida interior de un personaje mejor que cualquier otro actor. Lawrence es un hombre cauto y con mucho temple que no siempre expresa sus sentimientos, por lo que Ralph no tiene mucho texto en el filme. Deja que los demás hablen mientras él escucha. Nos hace partícipes de su confusión emocional y espiritual. Y por eso resulta tan atractivo”. Por cierto, Fiennes disfrutó mucho del guion al leerlo. “hay personajes manipuladores y oscuros que hacen cosas turbias”, señala. “Hay ambición y corrupción, pero no todo se centra en los complots políticos. A Lawrence lo que le interesa es determinar quién será el mejor líder espiritual”.

Fiennes le dio muchísima importancia a retratar la historia de la forma más precisa posible. En el libro, su personaje es un hombre italiano llamado Lomeli. Dado que Fiennes es inglés y la película está rodada principalmente en su idioma, Berger decidió que el personaje compartiera su misma nacionalidad. “En primer lugar, me informé sobre la existencia de cardenales ingleses”, comenta. “Descubrimos que efectivamente había tres, por lo que me quedé más tranquilo. No obstante, como la película se desarrolla en Italia insistí en hablar en italiano cuando Lawrence se dirige al cónclave. Lawrence se maneja perfectamente en italiano cuando se enfrenta al cardenal de Venecia, su principal oponente”.

CINE COLISEO (jue 30 de enero, mar 4 y mié 5 de febrero):

21:30 Hs. CÓNCLAVE (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sáb 1 y dom 2 de febrero):

21:30 Hs. CÓNCLAVE (2D subtitulada)

CINE COLISEO (vie 31 de enero, lun 3 de febrero):

21:30 Hs. CÓNCLAVE (2D doblada)

Título original: Conclave Género: Drama, suspense Origen: Reino Unido

Año: 2024 Formato: 2D Duración: 1 hora, 57 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Edward Berger Guión: Peter Straughan en base a la novela de Robert Harris

Producción: Tessa Ross, Juliette Howell, Michael Jackman, Robert Harris, Alice Dawson

Música: Volker Bertelmann Fotografía: Stéphane Fontaine Montaje: Nick Emerson

Reparto:

Ralph Fiennes (Cardenal Lawrence), Stanley Tucci (Cardenal Bellini), John Lithgow (Cardenal Tremblay), Sergio Castellitto (Cardenal Tedesco), Isabella Rossellini (Hermana Agnes), Lucian Msamati (Adeyemi), Merab Ninidze (Sabbadin), Rony Kramer (Cardenal Mendoza)