Condenan a los hermanos Ortellado

Durante la mañana de jueves se concretó una nueva jornada de debate por jurados por el homicidio de Juan Adolfo Lafeuillade, ocurrido el 21 de febrero de 2023, que tiene como imputados a los hermanos Mauricio y Micaela Ortellado.

En su alegato final la fiscal Cecilia Codina consideró probado el hecho y solicitó al tribunal popular que declarara culpable a Mauricio Ortellado del delito de “homicidio criminis causa” y a Micaela Ortellado de “partícipe secundaria del homicidio” y subsidiariamente de “encubrimiento agravado”. Próximamente se realizará la audiencia de imposición de pena.

Por su parte la defensora de Micaela Ortellado solicitó que se declarara no culpable a su asistida de partícipe secundaria de homicidio, pero sí de encubrimiento agravado; en tanto que le defensor de Mauricio Ortellado pidió al jurado se lo declare no culpable del delito de homicidio.

Finalmente, el jurado se retiró a deliberar y, en horas de la tarde, resolvió por unanimidad condenar a Mauricio Ortellado como “coautor” del delito de “homicidio criminis causa” y a Micaela Ortellado como “partícipe secundaria de homicidio criminis causa”.

Actuó como juez técnico en el debate Ariel Tedesco; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general; acompañada de Belén De La Canal, funcionaria de fiscalía y Wilson Sepúlveda, empleado administrativo. La defensa de Micaela Ortellado fue ejercida por María de los Ángeles Garro y la de Mauricio Ortellado por Gustavo Oyarzun, asistidos por Juan Bill, defensores públicos.

ALEGATO

En su alegato final la fiscal Codina se refirió a que el 21 de febrero de 2023 la víctima se encontraba solo en su casa, cuando ingresa Mauricio Ortellado y otra persona con fines de robo. Lo reducen, lo matan y huyen del lugar. Antes queman la casa para ocultar la prueba. Se ha probado el hecho imputado. La autopsia determinó que Lafeuillade presentaba 16 golpes en el cráneo, golpes en el tórax y que falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego en el cráneo. Afirmó que la prueba debe analizarse en conjunto, la edición de videos de las casas cercanas a la de la víctima, el testigo de identidad reservada que reconoció sin titubear a Mauricio Ortellado en una rueda de reconocimiento de personas. El resultado de los allanamientos a la casa de Ortellado donde se secuestraron dos vainas en el chulengo y un arma de fuego calibre 9mm. Concluyendo que se ha probado, con la certeza que se requiere que Mauricio Ortellado ingresó a la casa a robar y mató para ocultar el delito.

En cuanto a Micaela Ortellado la fiscal sostuvo que participó del hecho con la promesa de ayudarlo a deshacerse del vehículo, esto se probó con el peritaje de uno de los celulares secuestrados donde dice “tengo tremenda historia para hacer, vos ya sabes”. Se fue a Caleta Olivia y se deshace del vehículo, donde la detienen y secuestran ropa y su celular. Solicitando al tribunal popular se la declare culpable de “partícipe secundaria del homicidio” y subsidiariamente de “encubrimiento agravado”.

Seguidamente la defensora de Micaela Ortellado en su alegato final aseguró que de las dos hipótesis que presenta la fiscalía, la de “partícipe secundaria del homicidio, no la pudo probar”. No se pudo probar la promesa anterior, existe la duda razonable, por lo cual solicitó al jurado se la declare no culpable por ello. Sí se probó la conducta de “encubrimiento agravado” que se ajusta a la prueba rendida en el debate.

A continuación, el defensor de Mauricio Ortellado expresó en su alegato final que la prueba rendida en debate se confronta con el argumento de la fiscalía y el testigo no pudo reconocerlo a su defendido, no está seguro expresó. “La característica física de la persona que reconoció no es Ortellado. La casa de Ortellado es de muchos ambientes y no hay prueba que Ortellado se movió con el celular de la víctima” aseguró el defensor. “Si hubo un forcejeo, ¿cómo sabemos que el disparo es voluntario?” y también que “no se puede saber si el incendio se hizo para ocultar prueba”. Por lo cual solicitó al tribunal se lo declare “no culpable” a Mauricio Ortellado por el hecho.