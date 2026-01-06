Conductor de 54 años vuelca en barrio Abel Amaya

El siniestro ocurrió este martes por la mañana y fue protagonizado por un único vehículo. El conductor no requirió asistencia médica.

Un vuelco vehicular se registró durante la mañana de este martes en Elio Medrano y Julio Cabezas, cuando un automóvil perdió el control y terminó volcado sobre la calzada.

El hecho fue protagonizado por un Renault Dacia TLX conducido por un hombre de 54 años quien, según se indicó, sufrió un desperfecto mecánico vinculado al sistema de frenos mientras circulaba por la calle Julio Cabezas en dirección a la avenida Chile.

Como consecuencia del incidente, el vehículo despistó y volcó. Pese a la situación, el conductor no resultó lesionado y manifestó no querer ser asistido por personal médico.

En el lugar intervino personal policial que realizó las actuaciones correspondientes para la elaboración del informe. No se registró la participación de otros vehículos en el accidente.