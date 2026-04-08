Confirman que el alumno tirador formaba parte de una cultura digital que venera delitos violentos

Los detalles del ataque se conocieron en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

A poco más de una semana del tiroteo fatal en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal -a donde un adolescente llevó una escopeta, mató a un estudiante e hirió a otros ocho-, se conocieron detalles impactantes sobre cómo fue planificado el ataque. Además, confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital que venera delitos violentos.

El trasfondo de la investigación se conoció en el marco de una conferencia de prensa encabezada este miércoles por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“Quiero decir con claridad que no fue un brote psicótico de este adolescente y que no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima; que tampoco eso está probado o materializado en la investigación”, aclaró el mandatario provincial.

Y subrayó: “Sí se pudo detectar que este joven de la localidad de San Cristóbal; este adolescente participaba de una red internacional, de una subcultura digital que se denomina TCC y desde ese lugar parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y, en algunos casos, llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos".

Los detalles de la planificación del tiroteo los brindó el jefe del departamento de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina, a cargo de las tareas en la causa, quien explicó cómo lograron confirmar la participación del atacante en estas redes. La clave fue el peritaje a su celular.

“De ese análisis que nosotros hacemos en nuestro laboratorio forense de la Sublindancia de Investigaciones Federales, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor. En este caso, identificamos, en principio, determinados usuarios, que respondían a estas características que teníamos del tirador, e identificamos puntualmente a otro menor al que identificamos en forma real", especificó el comisario.

Tras identificar a este segundo involucrado, se realizó un trabajo coordinado con la fiscalía y con la policía investigaciones de la policía de Santa Fe, en el que se implantó una consigna policial sobre su domicilio.

“Durante esta tarea, el menor egresa del domicilio junto a sus padres. En forma inmediata, la policía de investigaciones de Santa Fe procede a hacer la detención en la vía pública de este menor, sindicado como estrecho colaborador del tirador activo. Posteriormente, el fiscal ordena los allanamientos sobre el domicilio de este menor, en el lugar donde se proceden a realizar el secuestro de diferentes aparatos electrónicos y simbología referente al tema que nos trata", continuó en su explicación el comisario.