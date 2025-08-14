Confirman sentencia a un año de prisión para un hombre condenado por lesiones graves

El juez Alejandro Rosales ordenó que Ezequiel Waters (36) comience a cumplir su condena de un año de prisión efectiva, luego de ser hallado culpable del delito de lesiones graves.

La decisión se tomó a pesar de que la defensa del condenado solicitó que se le otorgara prisión domiciliaria o un régimen de semi-detención, propuesta que fue rechazada tanto por la fiscalía como por el magistrado.

Detalles del caso y la audiencia

La sentencia fue confirmada el martes 12 de agosto de 2025, y Waters se presentó en la Oficina Judicial de Sarmiento para ponerse a disposición del juez. Durante la audiencia, el abogado defensor, Alejandro Fuentes, expuso la situación social de la familia del condenado y propuso alternativas a la prisión efectiva, como la prisión domiciliaria.

Sin embargo, las representantes de la Fiscalía, Marisol Sandoval y Tamara Bernardi, se opusieron a esta petición, argumentando que no se cumplían los requisitos legales necesarios para otorgar dichos beneficios. El juez Rosales coincidió con el planteo de la fiscalía y dispuso que Waters sea alojado en una celda de la comisaría de Sarmiento para el cumplimiento de su pena.

El delito por el cual Waters fue condenado ocurrió el 29 de abril de 2023, en el bar "Las Misioneras". En esa ocasión, el agresor atacó a la víctima con un golpe de puño y, posteriormente, le propinó una puñalada en el abdomen. A raíz de la grave herida, la víctima debió ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente.