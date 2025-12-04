Contención e integración: concluyó otra edición de los Juegos Comunitarios

El programa que se lleva adelante desde hace más de 15 años promueve el deporte, la integración y la formación de valores entre niñas, niños y adolescentes.

Este miércoles por la noche en el Club Huergo, se llevó a cabo el acto de cierre, del que participaron el intendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el director de Deportes, Martín Guricich; el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Horacio García; el responsable del programa Juegos Comunitarios, Luis González; además de concejales, referentes de clubes, asociaciones barriales, técnicos, delegados y familias.

Los Juegos Comunitarios están destinados a niñas, niños y adolescentes de distintos barrios, a partir de deportes como atletismo, rugby, hockey, natación barrial y fútbol. Su objetivo es generar espacios de interacción, fomentar hábitos saludables y promover valores que acompañen el desarrollo integral de cada participante, fortaleciendo el sentido de pertenencia y comunidad.

INTEGRACION Y CONTENCION

En la oportunidad, el intendente destacó la trascendencia del programa y el acompañamiento de las familias. “Esto lo podemos hacer juntos gracias a los padres, a las familias, a los abuelos, a los tíos y a todos los referentes y formadores. Hace más de 15 años que estos juegos empezaron con el sueño de que los chicos jueguen en los barrios, que se integren y tengan contención. Hoy vemos ese sueño cumplido en un programa que forma ciudadanos y, también, grandes deportistas”.

Además, agradeció especialmente el acompañamiento de PAE, destacando que “cuando muchas empresas se van y se olvidan de lo que Comodoro les dio, Pan American sigue apostando a la formación y al desarrollo”.

Por su parte, el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó la importancia del trabajo territorial y sostuvo que “esta es una propuesta barrial para que el nene o la nena del barrio pueda armar su equipo y jugar. Más allá del resultado deportivo, este es el primer camino hacia el deseo de crecer”.

El funcionario puso en valor también la labor de los técnicos, los profesores y las familias, al decir que “trabajan al aire libre, en canchitas de tierra, sosteniendo este programa año tras año. El deporte de la ciudad es grande porque ustedes trabajan por las camisetas, por trasladar a los chicos y hasta por dar la merienda. Eso tiene un valor enorme”.

En este contexto, el responsable del programa, Luis González, celebró el cierre de un nuevo año de actividades y manifestó que “los Juegos Comunitarios son un trabajo en equipo. Estamos presentes todos los fines de semana para que los niños compartan una alegría. Y es por ello que agradezco a los papás por la confianza y felicito a todos los que participaron, no sólo a los campeones”.

Asimismo, González destacó el carácter formativo de los juegos y anunció el inicio del Programa de Verano Comunitario, que abrirá sus inscripciones en la segunda semana de diciembre, con actividades totalmente gratuitas que se llevan adelante de la mano de deportistas amateurs, instituciones barriales y asociaciones vecinales.