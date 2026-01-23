Continúan las llamas en Lago Rivadavia y hay evacuados

Hasta el momento, 15 personas fueron evacuadas de manera preventiva, mientras continúan trabajando en el lugar más de 150 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, equipos de apoyo y 14 medios aéreos nacionales e internacionales.

El Gobierno del Chubut reforzó este viernes el operativo en Villa Lago Rivadavia, como consecuencia de las complejas condiciones meteorológicas que demandaron un mayor despliegue de brigadistas, personal de apoyo y medios aéreos en los sectores más críticos.

El operativo se desarrolla en el marco del avance del foco ígneo registrado en el Parque Nacional Los Alerces, que ya afectó más de 15.000 hectáreas de bosque nativo y se extendió hacia zonas cercanas a Villa Lago Rivadavia.

Ante la gravedad de la situación, marcada por altas temperaturas, sequía y fuertes ráfagas de viento, Torres anunció un importante refuerzo del operativo, que actualmente cuenta con 174 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos de apoyo, fuerzas de seguridad y catorce medios aéreos nacionales y provinciales.

Desde que se registró el foco, el pasado 9 de diciembre a raíz de una tormenta eléctrica, un total de 15 personas debieron ser evacuadas de forma preventiva, con el objetivo de resguardar su integridad física.

En este marco, el Gobierno del Chubut mantiene una coordinación permanente entre los distintos organismos provinciales, fuerzas de seguridad, equipos de salud y áreas de logística, garantizando una respuesta integral y sostenida frente a la emergencia.

Asimismo, se continúa trabajando de manera articulada con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y con brigadas de otras provincias, en un esquema de cooperación interinstitucional que permite sostener el combate en terreno y reforzar las tareas de prevención, monitoreo y asistencia a las comunidades afectadas, en uno de los escenarios climáticos más adversos de los últimos años.