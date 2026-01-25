Los Alerces: se suman bomberos voluntarios de Chile

Provincia amplió el despliegue de recursos humanos y logísticos en las zonas más críticas.

El Gobierno del Chubut continúa desplegando todos los recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles para enfrentar el incendio que afecta al Parque Nacional, con un operativo que ya supera los 500 brigadistas y bomberos voluntarios trabajando de manera coordinada en las zonas más críticas.

Este domingo se sumaron bomberos voluntarios provenientes de Futaleufú y de San Carlos de Bariloche, fortaleciendo así el trabajo conjunto que se lleva adelante desde el primer día junto a los cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia, que permanecen abocados de forma ininterrumpida al combate del fuego.

Asimismo, se incorporaron 36 nuevos brigadistas provenientes de las provincias de Córdoba y Santa Cruz, quienes ya se encuentran operando en distintos frentes del incendio, reforzando las tareas de enfriamiento, control y vigilancia permanente.

Para este lunes está prevista además la llegada de bomberos voluntarios de Palena y Chaitén, lo que permitirá continuar ampliando la capacidad operativa en el territorio y sostener el esfuerzo conjunto frente a un escenario climático adverso y de alta complejidad, marcado por las temperaturas extremas y las ráfagas de viento que superaron los 45 kilómetros por hora.

El operativo es coordinado por el Comité de Emergencia, con la participación de brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, personal de apoyo, agentes sanitarios y equipos técnicos especializados, priorizando en todo momento la seguridad de los vecinos y la proyección del patrimonio natural.

WhatsApp Image 2026-01-25 at 20.17.09 (1)

WhatsApp Image 2026-01-25 at 20.17.09