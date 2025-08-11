El caso salió a la luz en Trelew luego de que una docente advirtiera el relato de la niña durante una clase de Educación Sexual Integral.

Contó en clase de ESI que era abusada por su padre y éste fue a prisión

En una audiencia de apertura de investigación realizada en los tribunales de Trelew, el Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por graves hechos de abuso sexual contra su hija menor de edad, ocurridos entre enero de 2022 y enero de 2025, cuando la víctima tenía entre ocho y diez años.

El funcionario de fiscalía, Patricio Perayre, explicó que la denuncia se originó a partir de lo manifestado por la niña en una clase de Educación Sexual Integral (ESI), lo que llevó a que una docente diera aviso a las autoridades. Posteriormente, se sumaron distintas evidencias, incluyendo la declaración de la víctima en cámara Gesell y la intervención del Servicio de Protección de Derechos, el Juzgado de Familia y el Servicio de Asistencia a la Víctima.

Según la acusación, el imputado —padre de la niña— habría abusado sexualmente de ella en la vivienda que compartían, aprovechando momentos en que se encontraban solos. Además, la amenazaba con matar a su madre si contaba lo sucedido.

La causa fue caratulada como abuso sexual simple doblemente agravado por la convivencia preexistente y el vínculo, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por las mismas circunstancias. La fiscal general jefa Silvia Pereira estará al frente de la investigación.

La jueza Carolina Marín, tras ver el testimonio de la menor en cámara Gesell, hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la apertura de investigación con la calificación señalada. Además, ordenó tres meses de prisión preventiva para el acusado, considerando la gravedad del hecho, la probabilidad de autoría y el riesgo de fuga. Las medidas complementarias se implementarán en el transcurso de la próxima semana.