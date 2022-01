Controlan incendio al norte de Madryn: arrasó 77 mil hectáreas

“Tuvimos trabajando con vehículos en el Riacho y de Punta Gales, donde hay viviendas de los marisqueros; en el cortafuego del Itsmo a la Isla de los Pájaros, y en la Ruta 2. Mermó la actividad del fuego en esos sectores, no llegó al Itsmo ni a las viviendas, hoy no divisábamos focos activos, llamas, pero debemos cerrar esa herradura para que en el caso de que el fuego se reinicie no tenga mucho material combustible ni se meta a la Península que es nuestra prioridad ahora”, explicó.

Fueron afectadas entre 74 mil y 77 mil hectáreas. La Ruta 2 a Pirámides volvió a ser habilitada, aunque la localidad sigue sin el suministro eléctrico y abastecida de agua por camiones privados.

“La estrategia de hacer contrafuegos ayudó a planchar al incendio, pero fue muy riesgoso por las condiciones climáticas, felizmente funcionó”, analizó Saavedra.

“Tuvimos rotaciones del viento de todos lados, no nos podemos basar en el parte meteorológico que nos llega, sino que tomamos el nuestro en el lugar con estaciones portátiles; tenemos viento del este u oeste, pero en la zona de Madryn y la línea costera estamos en un pozo y cuando arriba en la Meseta se cruzan esos vientos generan turbulencias y diferentes direcciones. Por eso tenemos que tomar el viento en la cabeza del incendio, que al mismo tiempo tiene su propio micro clima”, explicó.

“Ayer a la tarde teníamos 77 mil hectáreas, pero por la noche cuando marcamos más puntos específicos hablábamos de 74 mil. Pero va a andar ahí, entre 74 mil y 77 mil hectáreas. Y la fauna es un desastre, desde animales de pastoreo; ovejas, vacas y caballos, había campos que tenían entre 700 y mil animales, además de la fauna silvestre”, lamentó.

“Estamos un poco más tranquilos, pero todavía nos quedan varios días de trabajo. Este es el segundo incendio de mayor magnitud, por la rapidez y la cantidad de hectáreas que quemó. El más importante sigue siendo el del 2000 que comenzó en Ruta 3 y terminó en Punta Ninfas”, recordó ya en diálogo con los conductores de De Cara a la Actualidad.

Fuente: Radio 3