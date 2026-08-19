Controles nutricionales alcanzan a 200 alumnos de la Escuela Municipal

La iniciativa forma parte del Plan Integral de Salud, que lleva dos años de implementación. Profesionales realizaron controles de peso, talla y percentiles, con una posterior devolución a las familias y actividades vinculadas con la alimentación saludable y el cuidado bucal.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa con la implementación del Plan Integral de Salud en la Escuela Municipal N° 1, donde un equipo interdisciplinario realizó una nueva jornada de atención destinada a los 200 alumnos y alumnas que integran la matrícula de la institución.

La actividad fue desarrollada de manera articulada por la Secretaría de Salud, el Ente Autárquico Comodoro Conocimiento y la Secretaría de Cultura. Durante la jornada, profesionales de nutrición relevaron el peso y la talla de los estudiantes y efectuaron una evaluación de percentiles para conocer su estado nutricional y establecer las necesidades específicas de cada caso.

El programa contempla la entrega posterior de informes a las familias, además de charlas informativas y acciones coordinadas con el comedor escolar y el área de salud bucodental.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó la continuidad del plan, que lleva dos años de ejecución, y señaló que el trabajo apunta a incorporar la prevención desde las primeras etapas de formación.

“Desde la Secretaría de Salud estamos dando continuidad a un plan integral de salud, que venimos desarrollando desde hace dos años, alcanzando una convocatoria de 200 alumnos que se van sumando”, expresó.

Sobre la jornada, explicó que los nutricionistas realizaron “un diagnóstico del estado de salud nutricional de los chicos para determinar las necesidades específicas en su alimentación”.

Espíndola adelantó que los resultados serán compartidos con las familias mediante charlas y planteó una proyección del programa para el próximo año, con una articulación más estrecha con el comedor escolar y el área odontológica. En ese sentido, remarcó la importancia de abordar el consumo de azúcares y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles desde los primeros años.

“Si logramos trabajar sobre los hábitos en los primeros años de vida y dentro de la institución escolar, los propios niños se convierten en promotores de salud para mantener una dieta saludable en el hogar”, sostuvo.

Por su parte, Domingo Squillace, gerente del Ente Autárquico Comodoro Conocimiento, destacó el trabajo conjunto entre las diferentes áreas municipales y su impacto en el acompañamiento de los estudiantes.

“Estamos sumamente contentos con esta tarea conjunta entre las distintas áreas municipales, como la Secretaría de Salud y Cultura, en lo que respecta al acompañamiento integral de los niños. Es gratificante llegar a la escuela para aportar al desarrollo y formación de los chicos desde el punto de vista sanitario, educativo y social”, afirmó.

Squillace también resaltó el rol de los estudiantes como transmisores de los conocimientos adquiridos en la escuela hacia sus hogares. “Tener un abordaje integral nos permite reforzar la idea de los niños como agentes multiplicadores y promotores de salud. Aquello que aprenden e incorporan en la escuela es transmitido a sus familias y a sus hogares, aportando un valor directo a toda la comunidad educativa”, señaló.

En tanto, la secretaria de Cultura y asesora pedagógica de la institución, Liliana Peralta, puso el foco en el vínculo entre los controles de salud y el trabajo pedagógico que se desarrolla durante el año.

“Es fundamental contar con un plan integral de salud dentro de la escuela. Hoy se trabajó en el control de peso y percentiles con los nutricionistas, garantizando un seguimiento continuo a lo largo del año. Todo este proceso se traslada luego al aula como un espacio pedagógico donde se reflexiona sobre el cuidado del cuerpo y la salud bucal”, explicó.

Peralta consideró que la incorporación temprana de pautas de autocuidado contribuye a formar hábitos que acompañan a los alumnos durante su vida. “Estos aprendizajes son para toda la vida, porque incorporar hábitos de autocuidado en los primeros años genera pautas permanentes. Acompañar a los alumnos desde las distintas secretarías permite que asimilen la responsabilidad sobre la preservación de su propia salud”, concluyó.