La situación fue denunciada por los propios jefes de los afectados, quienes advirtieron que los funcionarios no se encontraban en sus cabales.

Convidó gomitas con marihuana a sus compañeros y se intoxicaron todos

Una jornada laboral de rutina concluyó en una grave emergencia médica en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Santiago, luego de que siete funcionarios resultaran severamente intoxicados tras consumir gomitas y chocolates que contenían marihuana.

La situación más delicada corresponde a uno de los afectados, quien permanece hospitalizado en estado grave, intubado y bajo coma inducido en el centro asistencial debido al severo cuadro que le provocaron las sustancias.

El episodio ocurrió este martes, cuando uno de los funcionarios compartió las golosinas con sus compañeros de trabajo en la terminal aérea. Lo que inicialmente habría sido una broma terminó en pocos minutos con varios trabajadores presentando graves malestares físicos, tales como mareos, náuseas, vómitos y pérdida de la conciencia.

La situación fue denunciada por los propios jefes de los afectados, quienes advirtieron que los funcionarios no se encontraban en sus cabales para desempeñar sus funciones y solicitaron la presencia inmediata de Carabineros.

Según señaló la mayor Priscila Aguilar, comisaria de la 27ª Comisaría del Aeropuerto Internacional, “trabajadores del aeropuerto se encontraban intoxicados aparentemente producto de que se comenzaron a sentir mal y no se encontraban en condiciones normales. Sus propias jefaturas traspasaron la información y se comunicó con Carabineros”.

Formalización postergada

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, no existirían indicios de que el funcionario que distribuyó las golosinas buscara deliberadamente provocar una intoxicación entre sus compañeros de turno. Así lo explicó la capitán Belén Galaz, integrante del OS7 de Carabineros, quien precisó que “nosotros vamos por el que no fue mala intención, solamente les dio de probar, pero hay que ver de dónde las adquirió o quién se las regaló a él”.

Las cuatro gomitas y el chocolate que quedaron como prueba fueron derivados al Instituto de Salud Pública (ISP) para ser peritados. “No descartamos que pueda tener otro tipo de sustancias por los efectos que provocó en estas personas. También es importante para Carabineros ver de dónde adquirió esta persona estas gomitas, si se comercializaron más”, complementó la uniformada.

Asimismo, la audiencia de formalización del acusado, que inicialmente estaba prevista para este miércoles, tuvo que ser postergada debido a que el propio imputado también había consumido las gomitas y permanecía bajo los efectos de la sustancia al momento de la intervención.

Qué dijeron las autoridades de los complejos cuadros de salud

Desde Carabineros señalaron que existen casos previos en los que se han detectado golosinas elaboradas con sustancias ilícitas, sin embargo, precisaron que no habían enfrentado episodios con consecuencias sanitarias de la gravedad registrada en esta oportunidad dentro del ámbito laboral.

La situación más compleja fue confirmada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, que informó que uno de los siete trabajadores intoxicados permanece hospitalizado en el Hospital Félix Bulnes, en estado grave, intubado y bajo coma inducido.

En este marco, la Fiscalía analiza de forma rigurosa los antecedentes recolectados para determinar las figuras penales que podrían imputársele al trabajador, entre las que se estudian el microtráfico de sustancias ilícitas y la atribución de lesiones de diversa consideración.