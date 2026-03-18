El Juzgado de Familia N°1 de Comodoro Rivadavia, junto a la Dirección General de Adopciones de Chubut, lanzó una convocatoria pública provincial para encontrar una familia que pueda ofrecer guarda con fines adoptivos a dos hermanos de 7 y 8 años, quienes expresaron su deseo de permanecer juntos.

Convocan a familias para adoptar a dos hermanos de 7 y 8 años

La convocatoria está impulsada por el juzgado a cargo de la jueza Jorgelina Castillo y está dirigida a personas solas o familias que puedan brindarles un entorno de cuidado, estabilidad emocional y contención afectiva.

Quiénes son

E., de 8 años, disfruta bailar, jugar con peluches y compartir tiempo con mascotas. Necesita especialmente afecto, contención y acompañamiento en su desarrollo.

M., de 7 años, le gusta jugar al aire libre y los videojuegos. Requiere rutinas estructuradas, apoyo en la comunicación y acompañamiento en sus terapias, además de mucho afecto y contención.

Desde el Poder Judicial señalaron que se busca una familia que pueda acompañar sus tiempos, brindar estabilidad y comprometerse con los apoyos terapéuticos e interdisciplinarios indicados.

Cómo postularse

Las personas interesadas en ofrecerse como guardadores con fines adoptivos podrán inscribirse desde el 16 de marzo hasta el 16 de mayo de 2026 enviando sus datos personales y de contacto a los siguientes correos electrónicos:

[email protected]

[email protected]

La convocatoria apunta a ampliar las posibilidades de que los hermanos puedan crecer juntos dentro de una familia que les brinde amor, cuidado y oportunidades para su desarrollo.