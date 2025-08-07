Convocatoria para el Registro Municipal de Emprendedores Turísticos

El llamado está destinado a todos aquellos que desarrollen una actividad o tengan un proyecto con potencial turístico y quieran formar parte de la oferta de Comodoro Rivadavia como ciudad destino.

La postulación que se realiza mediante formulario digital, será analizada y derivada a las áreas correspondientes para un asesoramiento profesional”.

En el marco del Plan Pioneros 2030, que apunta al fortalecimiento y conformación de la ciudad como destino turístico, desde la Municipalidad, a través de Comodoro Turismo, se abrió una convocatoria a toda la comunidad para contar sobre su emprendimiento y/o postularse con nuevos proyectos para el desarrollo de actividades con perspectiva turística. El propósito es detectar opciones y derivarlas con las áreas correspondientes para darle, formalidad a las mismas.

Al respecto, el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco expresó que “para nosotros la implementación de este Registro Municipal de Emprendedores Turísticos, significa un hecho histórico que nos ayudará a construir juntos una oferta cada vez más diversa, profesional y representativa para la ciudad y los turistas. Es el inicio de un camino en el que Comodoro Turismo, podrá identificar y acompañar a aquellos emprendedores que desarrollen proyectos que contribuyan al crecimiento y diversificación de la oferta turística de Comodoro Rivadavia”, puntualizó destacando también la reciente habilitación provincial de excursiones náuticas en todo el frente costero.

En este sentido, desde Comodoro Turismo se impulsó y fue aprobado recientemente por el Concejo Deliberante bajo la Ordenanza N.º 17.290/25, una nueva herramienta que es el Registro Municipal de Emprendedores Turísticos, que cumplirá la función de fortalecer y formalizar a quienes quieran ser parte del entramado turístico local, además de la ya existente estructura provincial que habilita a determinadas actividades y prestadores turísticos.

Entre los beneficios de postular tu emprendimiento, se pueden mencionar: Oportunidad de desarrollar y/o formalizar actividades turísticas innovadoras y sostenibles en Comodoro Rivadavia; acceso a asesoramiento y posibles recursos para apoyar el desarrollo de proyectos; posibilidad de formar parte del Registro Municipal de Emprendedores Turísticos o la Reglamentación Provincial de Chubut y oportunidad de contribuir al crecimiento y diversificación de la oferta turística de Comodoro Rivadavia.

¿Cómo participar?

Para postularse, los interesados deberán completar el siguiente formulario digital https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSmLaQIY6i99mRwvkOLLqvZg7rUWP0WoG9wfzd_QzZ0-dsBg/viewform

El mismo estará disponible próximamente también desde el apartado de Info Útil dentro del sitio oficial de Comodoro Turismo. Para inscribirse se solicitará información sobre la propuesta o actividad que se desea desarrollar, así como datos de contacto y cualquier otra información relevante. Una vez recibido el formulario, el equipo de Comodoro Turismo analizará y derivará las propuestas a las áreas competentes para su acompañamiento y apoyo.

Para más información y para completar el formulario de postulación, visite el sitio www.comodoroturismo.gob.ar , redes sociales y/o canal de difusión en WhatsApp.