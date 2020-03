Coronavirus: ¿cómo lavarse las manos correctamente?

View this post on Instagram

Si el #coronavirus llega a la región, usar #barbijo será clave, pero MUCHO más importante será el lavado de manos ✋ . Te mostramos lo fácil que es prevenir con esto también otras decenas de enfermedades. Sólo te lleva el tiempo en que cantás un #felizcumpleaños. Compartilo o guardalo si te gustó ♀️