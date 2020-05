Corren riesgo de cerrar la mitad de los locales gastronómicos

La Tradición, Café Mix, y la parte de pizzería y restaurante de Ele Multiespacio son los locales gastrónomos que cerraron sus persianas durante los últimos días en Comodoro Rivadavia. Sus propietarios no pudieron hacerle frente al parate de la economía, generado por la cuarentena por el COVID-19.

Otros continúan luchando para no cerrar, pero la facturación que les deja el servicio de delivery, en algunos casos, solo alcanza para pagar la boleta de algún servicio básico. Así son muchos los que temen que tendrán que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de pagar los salarios, impuestos, servicios y los altos costos de alquileres que persisten en Comodoro.

Tan oscuro es el panorama que desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) advirtieron que en esta ciudad podría cerrar el 50% de los locales de comidas.

“Nosotros hicimos una encuesta cuando comenzó la pandemia y nos arrojó que un pequeño grupo podía trabajar por 15 días, una gran parte por 30 días, otro pequeño grupo por 45 días y otros más pequeño aún por 60 días. Sabemos de cuatro o cinco establecimientos que cerraron y otros que no saben cuándo van a volver a abrir. No sabemos cuándo la gente va a volver a salir a comer y cuando se va a sentir segura para salir a comer”, sostuvo Cristina Galán, titular de FEHGRA en Comodoro Rivadavia, en diálogo con El Patagónico.

Los locales gastronómicos fueron exceptuados para vender mediante delivery, pero ese servicio no les permite obtener la facturación necesaria para pagar los salarios o el alquiler. Las firmas que tienen una estructura grande no logran soportar el parate y son las primeras que cierran si su propietario no cuenta con un sostén para uno o dos meses. Es que el servicio de delivery no está consolidado en Comodoro debido a las distancias.

“Ahora todo el mundo cocina. Muchos sectores tuvieron una reducción del salario y no van a gastar en comida (por pedido). A todo esto hay que sumarle que la materia prima subió considerablemente. El sector está muy golpeado”, aseveró Galán.

EMERGENCIA TURISTICA

La titular de la FEHGRA manifestó que se está gestionando junto al Ente Autárquico Comodoro Turismo (EnCoTur) que el Gobierno provincial declare la emergencia turística en Chubut y, así, que los locales puedan acceder a diferentes beneficios como la bonificación de impuestos.

“Ponemos de ejemplo al operador turístico, que tiene sus vehículos afectados, y que no sabemos cuándo van a volver a trabajar, que no se le cobre la patente o los ingresos brutos. Estamos gestionando para ver si nos dan una ayuda mayor”, afirmó.

A través del EnCoTur también se gestiona que se puedan abrir los hoteles para atender a la gente que llega a Comodoro Rivadavia por estudios médicos o que está de paso en esta ciudad para entregar mercadería.

El panorama no es mejor para los próximos meses. Es por eso que los trabajadores del sector aceptaron una reducción del 75% de sus salarios, pero desde FEHGRA advirtieron que no se sabe qué pasará después de julio.

“La ayuda de Nación (de pagar el 50% de los salarios como ayuda a las Pymes) es por dos meses y no sabemos cómo vamos a seguir. Las ciudades están cerradas y no circulan colectivos, hasta el 1 de septiembre no se pueden vender pasajes de avión. Por ahora no sabemos quién va a cerrar o quién va a seguir abierto cuando se pueda reabrir los locales”, lamentó Galán.