Corrieron un camión para robarse las vacas

Un video se viralizó en las redes sociales al reflejar el intento fallido del robo de un camión cargado de 31 vacas, en manos de tres menores de edad de la localidad bonaerense de Bernal.

"Esto acaba de pasar RECIÉN en Bernal, no lo puedo creer con la impunidad que se manejan, loco", escribió el chico responsable de subir el video viral en Twitter, el martes, bajo el usuario @mariancarbone.

En el video se ve el intento de tres jóvenes menores de edad corriendo por detrás de un camión para robar las vacas que se transportaban allí. "Mirá, mirá como están ´choreando´", se escucha una voz de fondo en la filmación captada en una zona de asentamientos.

"¡Mirá lo que haces villero!", gritó una voz masculina a uno de los tres delincuentes que detuvieron la marcha al fracasar en el intento de robar algunas de las vacas del camión. "¿Vos sabés que lo carnean?", se escuchó otro comentario a la pasada, mientras perseguían al camión para dar aviso de la situación.

"¡Te quisieron afanar las vacas, loco!", le gritaron al conductor del camión, a quien le aconsejaron salir del lugar de los hechos y evitar otro intento de robo: "Andate porque te van a robar, eh". "¿Hambre o delincuentes?", cuestionó el propio usuario que subió el video a su cuenta personal de Twitter, que va en camino a alcanzar las dos millones de visitas.

Embed esto acaba de pasar RECIÉN en Bernal, no lo puedo creer con la impunidad que se manejan loco, al final el camionero se fue y no le robaron nada. pic.twitter.com/4cRkbHZNq8 — iaio (@mariancarbone) February 28, 2023

Intento de robo de las vacas: habló el dueño del camión

José Luis Ballerio es el dueño de la firma que lleva su propio apellido y que cumple el servicio de transporte. Tras lo sucedido, el hombre dialogó con Radio Mágica y aclaró que hubo un poco de "suerte" al no bajarse ni un animal de la carga, porque caso contrario hubiese significado "un desastre”.

Vale destacar que el conductor del camión escapó con la puerta del acoplado abierta ya que recibió amenazas de muerte en la zona, por lo que evadió la situación como pudo y así llegar sano y salvo al frigorífico de Bernal.

En ese contexto, Ballerio contó que “los trabajadores no estamos protegidos y corremos estos riesgos todo el tiempo”, a lo que agregó que “Si el chofer no quiere volver a viajar a Bernal, no le puedo decir que no”, horrorizado por lo sucedido.

Por el momento no hay novedades de los jóvenes que quisieron asaltar el camión y algún tipo de detención por el hecho. Al respecto, Balleiro opinó sobre los hechos de delincuencia con una respuesta subjetiva: “No sé qué se puede hacer, y lo que pienso no lo podría decir en la radio”.