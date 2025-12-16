Corte de agua hoy en zona norte, mañana en el resto

El suministro se interrumpirá por 24 horas en Zona Norte este martes y en Zona Sur y Central a partir del miércoles, con el objetivo de recomponer las reservas de Puesto La Mata ante el aumento del consumo estival.

El Departamento de Saneamiento de la SCPL informó que este martes 16 de diciembre, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se llevará a cabo un corte programado del suministro de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia. En tanto, el miércoles 17 de diciembre, a partir de las 18 y también por 24 horas, la interrupción alcanzará a las zonas Sur y Central de la ciudad.

La medida tiene como finalidad recuperar las reservas de Puesto La Mata, en un contexto de alta demanda propia de la temporada estival. Desde el área explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene constante durante todo el año, salvo situaciones excepcionales como problemas de turbiedad en el lago o averías técnicas.

Sin embargo, el consumo de agua sí varía según la época: durante el verano, el uso se incrementa y supera la capacidad del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para equilibrar las reservas. En invierno, en cambio, la menor demanda permite sostener el suministro sin interrupciones.

Desde el Departamento de Saneamiento reiteraron la importancia de hacer un uso responsable del agua y remarcaron que el cuidado del recurso es fundamental para garantizar su disponibilidad para toda la comunidad. “El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad”, señalaron.