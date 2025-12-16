El CPB 30 de octubre cerró sus actividades con un encuentro familiar y compromiso comunitario

Con la participación de más de 50 niños, niñas y adolescentes, se celebró el cierre de las actividades del año en el Centro de Promoción Barrial (CPB) del barrio 30 de Octubre. La jornada fue una fiesta para toda la familia y un reflejo del trabajo conjunto entre instituciones del barrio.

Este lunes, el CPB 30 de Octubre, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad, llevó a cabo su cierre anual de actividades con una jornada lúdica que reunió a niños, adolescentes y sus familias en la sede vecinal del barrio. De esta forma, la institución se convirtió en una verdadera fiesta para las familias del barrio, reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo integral de los niños y adolescentes, y el fortalecimiento del tejido social barrial.

La jornada estuvo marcada por diversas propuestas recreativas, y contó con la presencia de más de 50 participantes, quienes disfrutaron junto a los equipos de trabajo y acompañaron a sus hijos e hijas en una celebración que reflejó el esfuerzo y la dedicación durante todo el año.

En su discurso, Corina Cifuentes, la directora del CPB, destacó el cierre de las actividades permanentes que se desarrollan durante el año en la institución, como el jardín maternal, el programa de fortalecimiento de los recorridos educativos (FRE) y las juegotecas comunitarias.

"Este cierre es una forma de compartir y disfrutar en familia lo que hemos logrado durante todo el año. Queremos agradecer a las familias por su acompañamiento constante y a los niños y adolescentes por su participación activa en cada propuesta que se llevó adelante", expresó Cifuentes.

A lo largo del año, el CPB 30 de octubre acompañó a más de 50 niños y adolescentes en diversas actividades. "En total, 11 chicos participaron del jardín maternal, alrededor de 25 jóvenes se sumaron al FRE, y cerca de 20 niños disfrutaron de las juegotecas comunitarias", detalló la directora.

La jornada no solo celebró el cierre de un ciclo, sino que también puso en valor el trabajo articulado con las instituciones del barrio y la vecinal. "Dentro de nuestra política de trabajo, buscamos siempre fortalecer el trabajo en red con otras instituciones del barrio y de la zona para garantizar el éxito de cada actividad. Esto es posible gracias a la colaboración de la vecinal, que siempre nos brinda su espacio para llevar adelante nuestras propuestas", señaló Cifuentes.

Además, la directora destacó la importancia de las obras que se vienen llevando a cabo en la sede vecinal, las cuales han permitido ampliar las posibilidades para las actividades del CPB. "A futuro, la idea es contar con un gimnasio en este espacio. Esto será de gran utilidad, ya que el espacio con el que contamos actualmente es limitado. La habilitación de este lugar por parte de la vecinal nos permite pensar en nuevas propuestas más amplias, tanto recreativas como educativas", concluyó Cifuentes.