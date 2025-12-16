Preocupación en Radio Nacional Esquel por el futuro del predio de la antena

Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Esquel expresaron su alarma ante la posible venta del terreno donde funciona la planta transmisora de la emisora, a partir de gestiones que impulsa el Municipio junto a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El predio, de unas 16 hectáreas ubicado al norte de la ciudad, alberga la antena de Amplitud Modulada (AM) y la infraestructura técnica esencial para sostener las transmisiones de la radio pública, que forma parte de la red de Radio Nacional Argentina. Desde la emisora subrayaron que las instalaciones “están en pleno uso y afectadas de manera directa al servicio”, que se presta de forma ininterrumpida desde hace más de 60 años.

En un comunicado, el personal manifestó su “profunda preocupación y rechazo” ante cualquier avance que no garantice la continuidad del servicio. En ese sentido, reclamaron que cualquier acuerdo respete la normativa vigente del ENACOM y contemple condiciones claras para evitar la interrupción del aire y resguardar los puestos de trabajo.

Entre los principales planteos, exigieron que, en caso de concretarse la venta, se asegure contractualmente que la emisora continúe transmitiendo durante todo el proceso y que un eventual traslado de la antena cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para una planta de AM. También remarcaron la necesidad de mantener la accesibilidad y las condiciones operativas actuales.

“La prioridad es que Radio Nacional Esquel siga cumpliendo su rol como servicio público federal, accesible y de calidad para la comunidad”, señalaron, al tiempo que destacaron la importancia de preservar la estabilidad laboral de quienes sostienen diariamente la tarea comunicacional.

Gestiones en Buenos Aires

En paralelo, el intendente Matías Taccetta viajó a Buenos Aires para avanzar en el expediente junto a autoridades de la AABE. Si bien reconoció que el trámite se encuentra avanzado, afirmó que buscará incorporar una condición central al acuerdo: garantizar que la radio no salga del aire hasta que una eventual nueva antena esté plenamente instalada y operativa.

“Queremos llevar tranquilidad a los trabajadores. No se busca eliminar la antena ni dejar a nadie sin empleo”, aseguró el jefe comunal, quien sostuvo que el objetivo es evitar incertidumbre durante el proceso y asegurar la continuidad del servicio público de comunicación en Esquel.