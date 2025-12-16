Este martes 16 de diciembre se presentará con condiciones estables en Comodoro Rivadavia, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas agradables, aunque el viento volverá a ser protagonista durante gran parte del día.

Martes con calor y viento en Comodoro: jornada estable y sin lluvias

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 24 grados y vientos del oeste entre 32 y 41 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Durante la tarde, el cielo se tornará mayormente nublado y la temperatura máxima llegará a los 26 grados. El viento continuará intensificándose desde el sector oeste, con velocidades de 42 a 50 km/h y ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h.

Hacia la noche, se espera un ambiente ventoso, con una temperatura que rondará los 23 grados. Los vientos seguirán soplando del oeste, con intensidades de entre 51 y 59 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 79 a 87 km/h.

A pesar del viento, será una jornada ideal para actividades al aire libre, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.