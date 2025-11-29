Crece la expectativa de que el viernes 5 sea feriado no laborable

Indican que la medida iría en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último feriado.

Indican que la medida iría en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último feriado, pese a que en las últimas horas se denunció que el titular del INDEC, Marco Lavagna, “exageró” los números del turismo para ayudar a que la cifra final de la economía no marcara recesión.

Lo cierto es que tras el fin de semana extra largo de noviembre y a pocas semanas de terminar el año, los argentinos esperan un nuevo día de descanso extra. ¿Habrá un nuevo fin de semana XXL de cuatro días?

Por estas horas va tomando fuerza la posibilidad de que se sume un nuevo feriado en el mes de diciembre, lo que daría paso a un descanso extra inesperado para quienes no tendrían que trabajar.

La información que comenzó a circular con fuerza es que el viernes 5 de diciembre podría ser tomado como feriado o día no laborable, lo que permitiría disfrutar de un nuevo fin de semana largo de cuatro días. En caso de confirmarse, se suma el feriado del lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Además de redes sociales, algunos medios nacionales se hicieron eco de esta posibilidad. Por ejemplo, la agencia Noticias Argentinas (NA), incluso habló de una medida ya firmada por el presidente Javier Milei. Y explicaron que ello iba en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último fin de semana largo de noviembre.

A pesar de que el rumor va tomando fuerza, lo cierto es que hasta el momento no hay ningún decreto publicado ni comunicación formal por parte del Gobierno Nacional.

Pero cabe aclarar que la información tampoco fue desmentida de manera categórica, lo que enciende una luz de esperanza para quienes están esperando con ansias un descanso extra antes de fin de año.

El informe presentado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) luego del feriado extendido por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebró entre el 21 y el 24 de noviembre, presenta números positivos, al compararlos con igual fecha del año anterior, aunque aquella vez los feriados fueron 3 días y no 4, como ahora.

Para CAME, el factor determinante fue el esquema de cuatro días, que permitió ampliar la demanda y extender las estadías, generando un efecto dinamizador en las economías regionales y en miles de pymes vinculadas al turismo.

El lunes 8 de diciembre es un feriado confirmado, donde se conmemora la creencia de que María de Nazaret, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Además, en muchas casas argentinas, el 8 de diciembre es el día elegido para armar el árbol de Navidad, una tradición que marca el inicio de la temporada festiva.

Luego, el próximo y último feriado que tendrá este 2025 será el 25 de diciembre por Navidad. Este día caerá un jueves y se trata de una de las fechas más importantes para los cristianos, ya que conmemora el nacimiento de Jesús. Aunque este año no genera un fin de semana largo, sigue siendo una jornada de reunión familiar y descanso para la mayoría.

Aunque por ley el 24 de diciembre de Nochebuena no figura como feriado, en muchos trabajos y comercios se reduce la jornada laboral o no se trabaja.

El siguiente asueto después de Navidad será el 1° de enero de 2026, cuando se festeja el Año Nuevo. Ese día, la mayoría de los comercios, supermercados y bancos permanecen cerrados o funcionan con horarios especiales.