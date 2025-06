Crisis económica en Esquel con recesión y despidos

La crítica situación económica que alienta el gobierno de Javier Milei impacta también en Chubut y, obviamente, en las distintas ciudades. Esquel no es la excepción. Bajaron las ventas en los comercios y la actividad del turismo va en caída.

Algunos empresarios consultados marcan que no hay consumo de la comunidad y se nota mucho, principalmente en el rubro alimentos. Además, se caen estrepitosamente las ventas en rubros como ropa y calzado. Una zapatería céntrica de calle 9 de Julio prácticamente no vende nada y sus dueños no saben de qué manera atravesar este cimbronazo.

Los establecimientos turísticos están con casi nulas consultas para la temporada invernal, y la expectativa se deposita en la actividad del esquí en La Hoya, aunque en el cerro la nieve aún no se acumula. Una prestadora de servicios que administra su complejo de cabañas dijo que el sector está complicado.

También los hoteles están casi vacíos de huéspedes y los que más o menos sobrellevaban las dificultades de la economía con la recepción de contingentes de jubilados en baja temporada, no tienen demanda, más aun tratándose de un sector que la está pasando muy mal.

Al análisis del panorama, muchos optan por hacerlo sin que trasciendan demasiado la opinión y las medidas eventuales que puedan llegar a tomar. En un reconocido hotel de calle 9 de Julio y Sarmiento las cosas no están bien y ya se habrían producido despidos -algunos comentan que serían varios-, mientras sus responsables evalúan el futuro del establecimiento.

No es distinta la situación en corralones de materiales para la construcción, afectados por la falta de ventas que se derrumban más durante la veda invernal. Son comercios con un buen número de empleados y en donde aparece el ingrato momento de tener que decidir eventualmente suspensiones y despidos de no mejorar la situación.

Víctor Hugo Serra, responsable de una firma de distribución de alimentos en la región y otras provincias patagónicas, dijo que Esquel no es una isla ante lo que está ocurriendo con la economía y lamentó que nadie haga nada. Hay comercios sobredimensionados y el 85 por ciento depende del empleo público.

“De afuera sólo está la construcción de hoteles que trajo el intendente Matías Taccetta y no tenemos otra actividad en Esquel”, afirmó el empresario para agregar que en La Hoya hay incertidumbre acerca de cómo se dará la temporada.

En cuanto a los despidos que habría en el sector turístico, Serra analizó que lamentablemente queda gente sin trabajo, pero no se encuentra otra salida ya que en los hoteles no tienen visitantes alojados y se complica el pago de sueldos.

En su distribuidora no se han registrado despidos y explicó que si se retira un empleado por algún motivo, no es reemplazado. Informó que la empresa tiene 200 empleados.

