Crisis Tips: La sal y la hipertensión como antesala de la prediabetes

La publicación del fin de semana pasado trajo tela para cortar. Como cada domingo, el médico Mario Sosa no le escapa al debate y sale al compromiso para volver a referirse del complemento que acompaña la mesa de todos los argentinos.

¿Sal sí, sal no, bajar el consumo? La sal vuelve a El Patagónico tras el debate que se originó en el ámbito privado entre colegas del doctor Mario Sosa que vuelve a referirse al tema para no escaparle al compromiso.

“Hablé sobre la sal y tuve muchas críticas. Entonces, vamos a volver a hablar sobre el tema: en primer lugar, hay gente en la población que es sensible a la sal. O sea, comer sal le sube enseguida la presión o hay veces que son personas hipertensas que son sensibles a la sal. En ellos está probablemente indicado que reduzcan la sal. Pero hay un 70 % que no es sensible a la sal. Con lo cual reducir la sal es más un perjuicio que va a recibir que un beneficio”, comenta el galeno que viene de ganar la carrera de 15K de Cañadón Seco.

Y añade “las personas en general, que tienen problemas de presión arterial y de sensibilidad a la sal, tienen que atender su problema de prediabetes, porque es muy probable que tengan ese diagnóstico. Ahora, si se concluye que deben dejar la sal porque se concluye que son sensibles a la sal, deben cuidarse porque pueden empeorar su estado de prediabetes o de osteoporosis en los adultos mayores. El resto (el 70%, ya sean hipertensos) no tienen por qué reducir el consumo de sal o sacar el salero de la mesa. Sí los embutidos o esas papas fritas de bolsa que vienen con una cantidad de sal. Resumiendo: si tenés hipertensión, sos prediabético. Clarito. Y, si estás dentro de esas personas que consumen sal y le sube la presión enseguida, y no son prediabético, sí pueden dejar la sal transitoriamente hasta que mejoren su condición. Pero no te volvas loco con la sal. Siempre controlá tu pre diabetes. Es por ahí el tema”.