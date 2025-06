Cristina  confirmó que será candidata en la Provincia

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó este lunes que será candidata en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo el domingo 7 de septiembre, por la tercera sección electoral.

En diálogo con Gustavo Sylvestre por C5N, la titular del Partido Justicialista (PJ) ratificó su candidatura para la contienda electoral bonaerense y aseguró que "hay que poner el hombro para hacer la mejor elección posible".

Cristina cuestionó el desdoblamiento de la Provincia respecto de las elecciones nacionales por el riesgo que significaría para el peronismo tener un mal desempeño en los comicios bonaerenses, por ser el "bastión" del justicialismo.

"¿Cómo va a irradiar al resto del país? Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. Es una provincia muy grande, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar dos veces en 8 semanas", expresó.

Previo a ello, había destacado el papel del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo el 27,4% de los votos, y aseguró que fue gracias a que en la lista se pudo cumplir una unidad. "No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido podés perder y perdés mal", manifestó.

En cuanto a la posibilidad de volver atrás con la idea del desdoblamiento y suspender las elecciones de septiembre, la expresidenta afirmó que "no le pediría jamás a un gobernante que cambie su decisión", y luego sostuvo: "Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión. Los hombres tienen otra forma de decidir. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde. Yo nunca tuve ese problema y si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago".

Respecto a los cuestionamientos por postularse para la Legislatura provincial, luego de haber sido dos veces presidenta, Cristina manifestó: "Eso son los que creen que la política es un escalafón en el cual vos vas subiendo. Les voy a recordar a un compañero como (Jorge) Capitanich, que en un momento había sido dos veces gobernador, jefe de Gabinete dos veces y fue de candidato a intendente en Resistencia para ayudar a que el peronismo ganara la provincia de Chaco. Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos".

"Vos tenés que ir al lugar en el que más servís en el momento en que es oportuno. Yo pienso la política de ese modo. Para mí es eso: apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante", amplió.

Por otro lado, señaló que eligió la tercera sección electoral porque está "subrepresentada". Este término lo extendió a todo el Conurbano bonaerense, ya que indicó que el interior de la Provincia tiene "mayor representación con mucha menor cantidad de gente".