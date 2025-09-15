Cristina Kirchner no podrá votar el 26 de octubre

La Justicia revocó el fallo que le permitía a la expresidenta votar en las elecciones del próximo mes.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó este lunes una sentencia de primera instancia que le permitía a Cristina Kirchner votar en las elecciones legislativas nacionales 2025. De esta manera, la expresidenta queda excluida del padrón electoral y sin la posibilidad de participar en los comicios programados para el domingo 26 de octubre.

El fallo que fue revocado por la CNE fue dictado por el juzgado federal con competencia electoral de Santa Cruz, que decidió mantener a la expresidenta en el padrón, ya que consideraba que la inhabilitación a ejercer cargos públicos no anulaba el derecho a voto. Esta sentencia había sido apelada por la fiscalía de Santa Cruz.

El argumento utilizado por la CNE apunta a que el fallo se dictó de oficio y sin cumplir las condiciones procesales mínimas establecidas en fallos anteriores. Puntualmente, señala la imposibilidad de aplicar una "habilitación genérica" y, por el contrario, requerir una autorización de cada caso concreto "instado por petición del interesado o del Ministerio Público".