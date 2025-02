Cristina Pérez, a punto de provocar que despidan a un ministro

Cristina Pérez volvió a ser noticia en las últimas horas, luego de unas recientes declaraciones en La Nación+ que dejaron a Luis Petri, su esposo y ministro de Defensa de la Nación, en el ojo de la tormenta.

En medio de un Gobierno que asegura aplicar "guillotina" cuando alguno de sus funcionarios se salen del guión establecido por Karina Milei, los dichos de la periodista no pasaron para nada inadvertidos: "Hay gente que por lo bajo dice que sí hay un círculo de entorno que ofrece o pide plata a cambio de acercar empresarios al Presidente", lanzó la conductora en el canal macrista.

Tras el comentario de su colega sobre que lo que señalaba es "muy grave", Cristina siguió: "Si es que ocurre, ya tiene que haber un sistema para controlar ese lobby, porque hay una cosa que dijo Milei... que ayer me quedé pensando... 'Tengo que poner una muralla para que no sea tan fácil llegar a mí'. No puede ser que el hecho de que sea fácil implique, para cualquier entorno... y obviamente yo no te estoy diciendo esto por suposición: tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo, con un entorno que puede ser hasta capaz de cobrarlo y de nunca sentar con Milei a la persona que le ofreció este servicio".

Finalmente, concluyó con la siguiente frase para destapar una olla que podría costar la cabeza de su propio marido: "Si hay un lobby, eventualmente, que genera este tipo de oferta, luego no las cumple y está fuera de control del Gobierno, el Gobierno tiene que empezar a prestar atención a que esto pasa".

Como era de esperarse, estas palabras de la periodista hicieron mella en la gestión libertaria que, por supuesto, detesta a cualquier que exponga a Javier Milei, su hermana Karina, o cualquier funcionario de renombre. O peor aún, que ponga en tela de juicio la "transparencia" del Gobierno nacional.

En este sentido, Rosario Ayerdi opinó en "Argenzuela" (C5N) que si esto no le ha costado el puesto a Petri tiene más que ver con la cantidad de personas que han sido despedidas y con que Javier Milei se encuentra en pleno escándalo por una estafa cripto. De no ser así, probablemente habría corrido la misma suerte que Ramiro Marra, Diana Mondino y Nicolás Posse, entre otros tanto que se ubicaron por "fuera del relato" y salieron "perdiendo".