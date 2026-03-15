Estafaron a otra mujer que hizo una compra por redes

La víctima transfirió el dinero por una mesa y ocho sillas ofrecidas en Facebook, pero el vendedor desapareció tras el pago.

Un hombre fue condenado a un año de prisión tras engañar a una vecina de Rawson mediante una falsa venta de muebles ofrecidos a través de Facebook. La maniobra terminó con una transferencia de 135.000 pesos por parte de la víctima, pero la mercadería nunca fue entregada.

La condena fue dictada en una audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson, donde la jueza de garantías Karina Breckle homologó un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa Pública mediante la aplicación de un juicio abreviado.

El acusado, Lautaro Mongeloz, fue hallado responsable del delito de estafa luego de que se comprobara que había ofrecido a la venta una mesa con ocho sillas a través de redes sociales. El precio incluía además el embalaje y el traslado de los muebles.

Según la investigación, la víctima realizó la transferencia del dinero tras acordar la compra a través de Facebook. Sin embargo, después de concretar el pago, el supuesto vendedor dejó de responder y finalmente bloqueó todo contacto. Los muebles nunca fueron entregados.

A partir de la denuncia, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos inició una investigación que permitió identificar al autor de la maniobra, rastrear las cuentas donde se depositó el dinero y reconstruir los movimientos posteriores realizados con esos fondos.

Entre esos movimientos se detectaron gastos personales y transferencias, lo que permitió confirmar el destino del dinero transferido por la víctima.

Durante la audiencia, también se informó que Mongeloz ya se encuentra cumpliendo una condena de tres años y medio de prisión en la cárcel de Sierra Chica por otro delito cometido fuera de la jurisdicción de Chubut.

Ese hecho fue posterior a la estafa cometida contra la vecina de Rawson, por lo que no pudo computarse como antecedente en esta causa.

La resolución del caso fue posible a partir de la aplicación del procedimiento abreviado, que permite resolver el proceso cuando existe un acuerdo entre las partes y el reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado. Durante la audiencia, la víctima estuvo presente y expresó su conformidad con la resolución alcanzada.

La acusación fue llevada adelante por la fiscal general María Eugenia Domínguez, junto al abogado Juan Uad, mientras que la defensa fue ejercida por el defensor público Damián D´Antonio.