Critican a Vidal por sus dichos contra trabajadores estatales

Fue el pasado fin de semana cuando Vidal, quien se hallaba en Caleta Olivia, respondió despectivamente contra estatales que llevan adelante reclamos por mejoras salariales, señalando que “muchos se quejan, pero nadie se va del Estado”.

Las críticas hacia su investidura no solo arreciaron por redes sociales formuladas por trabadores de reparticiones públicas, sino también por referentes políticos opositores.

Una de ellas fue formulada por Eloy Echazú, presidente del bloque de diputados provinciales del bloque Unión por la Patria -PJ, quien sostuvo que “es lamentable escuchar al gobernador Vidal denostar a los trabajadores estatales, quienes son el motor del funcionamiento del Estado y cumplen con tareas esenciales para garantizar derechos y servicios a toda la población”.

“Vidal no debe usar motosierra para llevar una paritaria acorde a la realidad económica porque sus sueldos no son suficientes para vivir dignamente. Esta realidad no es culpa de ellos, sino de las políticas que precarizan sus condiciones laborales”, puntualizó.

Finalmente expresó que “los trabajadores públicos no son moneda de cambio ni deben ser tratados como culpables de las dificultades económicas que enfrentan las gestiones provinciales”.

Por su parte, Carlos Aparicio, concejal de Caleta Olivia del mismo signo político que Echazú, dijo que “las palabras del gobernador Claudio Vidal, desvalorizando al empleo público, nos obligan a tomar posición”.

“No se trata solo de un comentario desafortunado: es una visión que sorprende, porque es el gobernador el que habla, desconociendo la realidad concreta de sus representados, los miles de santacruceños y santacruceñas”, añadió.

Eloy Echazú, presidente del bloque de diputados del PJ

“Dice que nadie se va del Estado, como si eso fuera prueba de comodidad o de privilegio y se está olvidando que muchos de esos trabajadores y trabajadoras eligen sostener el Estado con su esfuerzo diario”.

“Además –resaltó- , no hay muchas alternativas reales en este contexto donde el empleo privado se achica todos los días: el sector petrolero perdió 3.000 empleos, la pesca no repunta y el comercio local está en crisis. Entonces, ¿a qué parte privada se supone que deben ir?”

“Como justicialistas sostenemos una verdad básica: no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. La columna vertebral del movimiento que integramos es el pueblo trabajador, en todas sus formas. Y ese pueblo también está en las escuelas, en los hospitales y en los municipios”, puntualizó.