Concientización por el Día  Provincial de la Discapacidad

La fecha del 8 de agosto fue establecida por la Ley 2.686 y por tal motivo la municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, realizó en el micro centro una jornada de concientización para promover el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad.
La actividad se desarrolló bajo el lema “Me pongo en tu lugar” y estuvo dirigida principalmente a los conductores, buscando generar un cambio de actitud positiva en la vía pública (foto).
Al respecto, la supervisora de Gestión y Diversidad Educativa, Johana Bujan, explicó que junto a integrantes del área simularon el cruce de peatones con discapacidad para observar la reacción de los automovilistas y generar conciencia ante diversas situaciones que evidenciamos en la vida cotidiana.
Vale señalar que también se distribuyeron folletos con frases alusivas y presentes, enfatizando en esta importante efeméride que apunta a promover ámbitos más inclusivos.