Concientización por el Día  Provincial de la Discapacidad

El viernes ese conmemoró el Día Provincial de las personas con Discapacidad en homenaje al natalicio de René Vargas, fundador de la Asociación de Padres Pro Ayuda al Discapacitado (APPADI).

La fecha del 8 de agosto fue establecida por la Ley 2.686 y por tal motivo la municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, realizó en el micro centro una jornada de concientización para promover el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Me pongo en tu lugar” y estuvo dirigida principalmente a los conductores, buscando generar un cambio de actitud positiva en la vía pública (foto).

Al respecto, la supervisora de Gestión y Diversidad Educativa, Johana Bujan, explicó que junto a integrantes del área simularon el cruce de peatones con discapacidad para observar la reacción de los automovilistas y generar conciencia ante diversas situaciones que evidenciamos en la vida cotidiana.

Vale señalar que también se distribuyeron folletos con frases alusivas y presentes, enfatizando en esta importante efeméride que apunta a promover ámbitos más inclusivos.