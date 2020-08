Crusaders-Blues no se jugará por reactivarse el coronavirus

Crusaders, campeón del Super Rugby Aotearoa de Nueva Zelanda, no visitará en la madrugada de este domingo a Blues debido a que volvió a haber infectados de coronavirus en el país oceánico y en la ciudad de Auckland, sede del partido, rige el nivel 3 de cuarentena hasta el 26 de agosto, según se informó.

El encuentro, que se considerará empatado 0 a 0 y se le otorgará dos puntos a cada equipo, debía jugarse mañana a las 0:35 de Argentina en el Eden Park de Auckland, en el que sería el último partido del certamen que se realizó para suplir el Super Rugby que se canceló a causa de la pandemia en marzo pasado.

En este cotejo era muy probable que hiciera su debut en Blues Dan Carter, bicampeón mundial con los All Blacks e indicado como el mejor medio apertura de la historia.

Carter se unió a la franquicia de Auckland antes de la temporada de Super Rugby Aotearoa como cobertura de lesiones para Stephen Perofeta, que había sido descartado por una lesión en el pie, pero entre su falta de estado´y una lesión en la pantorrilla no pudo debutar.

En esta madrugada se jugó el cotejo que abrió esta última fecha con el triunfo de Highlanders ante Hurricanes, en el Forsyth Barr de Dunedin, por 38 a 21, tras igualar en 14 en el primer tiempo.

Para Highlanders los puntos fueron obra de un try penal y tries de Ngane Punivai, Ash Dixon, Ayden Johnstone, try y conversión de Mith Hunt y tres conversiones y un penal de Josh Ioane.

Los 21 puntos de Hurricanes se deglosan con tries de Vince Also, Jamie Booth y Peter Umaga-Jensen y tres conversiones de Jordie Barrett.

Las posiciones finales del SR Aotearoa fueron: Crusaders 30 puntos, Blues 24; Hurricanes 21, Highlanders 14 y Chiefs 5.

DERROTA DE REBELS EN AUSTRALIA

Rebels perdió este sábado como visitante ante Reds por 19-3 (PT 14-3) y desperdició la posibilidad de igualar o superar en la punta a Brumbies, que tuvo fecha libre, tras completarse la séptima jornada del Super Rugby Australia, torneo en el que participan cinco franquicias del país oceánico.

El partido se jugó en el Suncorp Stadium de Robina, un suburbio de la ciudad de Gold Coast. La jornada había comenzado ayer con el triunfo de Waratahs como visitante sobre Western Force por 28-8.

El puntero es Brumbies con 18 puntos (5 partidos), le siguen Waratahs y Reds con 15 (6), Rebels 14 (6) y Western Force con 2 (5).

Los tantos de Reds, que obtuvo bonus ofensivo, se concretaron con tries de Jordan Petaia, Brandon Paenga-Amos y Jock Campbell, más dos conversiones de James O’Connor, mientras los solitarios puntos de Rebels fueron obra de un penal de Matt Toomua.

En la próxima fecha Western Force jugará ante Reds, mientras que Waratahs visitará al puntero Brumbies y tendrá jornada libre Rebels.