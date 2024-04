¿Cuál es el drama que enfrenta Eliana Guercio?

Eliana Guercio retomó su vida en Argentina luego de que su pareja Sergio Chiquito Romero decida vestirse con la camiseta de Boca para continuar su carrera futbolística, y desde ese momento encontró varios cambios cotidianos con respecto a la vida que llevaba en. Manchester. Muchos de ellos los está empezando a sentir.

Es que desde su regreso a la Argentina para acompañar a su pareja y comenzar una nueva etapa televisiva, Eliana dio un cambio físico notorio. Ente esa cuestión, el conductor televisivo Ángel De Brito encabezó un móvil con la misma y le preguntó sobre su físico y se es algo que la mantiene preocupada. “No, evidentemente no, pero estaría bueno, tengo mis rollos ahora que nunca antes los tuve”, comenzó relatando Guercio.

Luego, confirmó la complicación para usar ropa guardada: "Porque no me entra la ropa, no me puedo poner lo que me gusta porque no me gusta como me queda. El problema no es del entrenamiento, es cerrar la boca, desde que volví me la paso a pizza, empanada, milanesa, yo cocino todo, estoy haciendo unas salsas...”, continuó relatando.

Uno de los principales problemas a lo que le atribuyó este cambio físico y su vida cotidiana, donde rompió con su rutina tradicional, fue a la pandemia y explicó por qué motivo hizo cambios en su vida. “De la edad viene... a mí me mató la pandemia, porque empecé a tomar vino, después largué el pucho y el vino y empecé a comer”, reveló contando el sufrimiento de ansiedad.

A QUE PANELISTA DE LA TV ELIANA GUERCIO PIDIO QUE LA ECHEN

Eliana Guercio charló con LAM sobre su presente personal y profesional. A pesar de la buena disposición de la esposa de Chiquito Romero, su presencia generó malestar en las angelitas porque una de las panelistas contó que la modelo quiso echarla de un trabajo.

El móvil fue poco grato para las panelistas, ya que solo Ángel de Brito era el que preguntaba, mientras las angelitas estaban en absoluto silencio, algo muy extraño para ellas, ya que siempre preguntan todo, aunque eso genere molestias en los entrevistados.

Nazarena Vélez fue una de las primeras en pronunciarse, por compromiso, y todas las consultas hacían referencia al plano profesional, a raíz de su participación en el panel de Gran Hermano, donde se desempeña como una de las panelistas del ciclo. Yanina Latorre se sumó después, pero Marixa Balli, Fernanda Iglesias y Marcela Feudale continuaron en silencio.

“No me cierra la energía de Eliana Guercio”, expuso Balli, tras terminar el móvil. Por su parte, Fernanda contó una mala experiencia que vivió con la exvedette en el pasado, por lo que prefirió quedarse muda durante la entrevista.

QUE DIJO FERNANDA IGLESIAS

“Yo no quería hablar con ella”, aclaró Fernanda Iglesias, luego de que finalizara el móvil con Eliana Guercio. “Una vez desde La Flia me dieron el teléfono de ella y me dijeron que la llamara porque Romero se había accidentado. Entonces le escribo y después la llamo preguntándole qué le pasó. Me trata mal y me corta”, sacó a la luz Iglesias sobre lo ocurrido con la modelo.

“Después llama al Chato Prada, a Hoppe o no sé quién y les dijo todas malas palabras sobre mí. Les dijo que me tenían que echar porque yo era una maleducada, que le había faltado el respeto. No me echaron. No tenía razón para hacer eso, se enojó porque la llamé”, contó la panelista.